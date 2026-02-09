Зимняя Олимпиада — 2026
09 февраля 2026 в 07:19

В домах жителей Белгорода восстановили отопление

Гладков: в Белгороде восстановили отопление после атаки ВСУ

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подачу тепла в домах Белгорода наладили после атаки ВСУ, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. Тем не менее, по его словам, 61 дом еще остается без тепла, восстановительные работы продолжаются.

Героические усилия наших энергетиков и тепловиков привели к тому, что подача тепла в Белгороде восстановлена. Я очень благодарен каждому человеку, который физически, не думая о собственной безопасности, сражался за то, чтобы спасти жизнь и здоровье наших жителей, — отметил он.

До этого Гладков сообщил, что восстановление поврежденных энергообъектов в Белгороде займет продолжительное время, и для обеспечения безопасности организована временная отправка детей от 11 лет в другие регионы, включая Крым. Также он заявил о готовности к временному перемещению многодетных семей, семей с детьми-инвалидами и одиноких пенсионеров, требующих особого внимания.

Утром 5 февраля пресс-служба Минобороны РФ проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 95 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, 36 и 27 БПЛА уничтожили над территориями Краснодарского края и Ростовской области соответственно, 21 — сбили над акваторией Азовского моря.

