13 февраля 2026 в 12:51

Пасынок рассказал детали жизни охранника, спасшего студентов техникума

Анапский индустриальный техникум Анапский индустриальный техникум Фото: Стрингер/РИА Новости
Погибший при вооруженном нападении на Анапский индустриальный техникум (АИТ) охранник Николай Замараев любил взаимодействовать с молодежью, заявил aif.ru его пасынок. Мужчина проработал в учебном заведении несколько лет. Николай устроился в частное охранное предприятие «Юг-Щит» в 2018 году. До того как попасть в техникум, он охранял другие объекты.

Он любил с молодежью на площадке погонять мяч, всегда с ребятами находил общий язык, ладил с ними, был очень добрым, отзывчивым человеком, — сказал собеседник.

Он добавил, что погибший охранник в некоторых моментах был строг со студентами, но это было скорее по-отечески. Дома он мог долго и с увлечением рассказывать о студентах. Пасынок уверен, что и ребята отвечали ему взаимным уважением и симпатией — это всегда читалось в их улыбках при встрече.

Днем 11 февраля студент техникума в Анапе ранил сотрудницу учреждения, находившуюся у входа. В этот момент охранник Замараев наблюдал за происходящим на мониторах системы видеонаблюдения. Мгновенно оценив угрозу, он заблокировал входные двери, преградив путь стрелку внутрь здания. Преступник подошел к закрытой двери и через нее выстрелил в охранника. Ранение оказалось смертельным.

Ранее суд принял решение о заключении под стражу несовершеннолетнего, устроившего стрельбу возле здания местного индустриального техникума. Его арестовали на два месяца.

Анапа
техникумы
нападения
смерти
