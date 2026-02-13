Слуцкий назвал главный плюс нового раунда переговоров по Украине в Женеве Слуцкий: переговоры в Женеве приближают разработку формулы мира по Украине

Продолжение переговоров по урегулированию конфликта на Украине в Женеве следует воспринимать положительно, заявил председатель комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в беседе с ТАСС. По его словам, каждый новый раунд шаг за шагом приближает стороны к разработке «формулы мира».

Продолжение переговоров по украинскому урегулированию в Женеве, безусловно, надо воспринимать в положительном ключе. Каждый раунд шаг за шагом приближает к разработке «формулы мира». По крайней мере, мы все надеемся на это, — сказал Слуцкий.

Парламентарий выразил надежду, что итогом переговоров станет устойчивый мир, который снимет угрозы национальным интересам и безопасности России. Трехсторонняя встреча делегаций РФ, США и Украины запланирована в Женеве на 17–18 февраля.

Депутат также отметил, что в рамках предстоящего раунда речь, вероятно, пойдет о реализации уже достигнутых договоренностей. Он допустил, что процесс переведут в практическую плоскость на уровне рабочих групп.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что следующий раунд переговоров России, США и Украины пройдет в Женеве, поскольку стороны сочли это удобным для всех участников. Встреча состоится в трехстороннем формате. Российскую делегацию возглавит помощник президента Владимир Мединский, в состав группы войдут не менее 15 человек, включая замглавы МИД РФ Михаила Галузина.