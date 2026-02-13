Песков объяснил выбор Женевы для нового этапа переговоров по Украине Песков: встреча в Женеве по украинскому вопросу удобна для всех

Следующий раунд переговоров России, США и Украины пройдет в Женеве, поскольку стороны сочли это удобным для всех участников, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с ТАСС. Встреча состоится 17–18 февраля в трехстороннем формате.

Место выбрано потому, что так синхронизировались графики всех трех сторон. Так посчитали целесообразным и удобным для всех, — сказал Песков.

Предыдущие два раунда консультаций по безопасности проходили в Абу-Даби 23–24 января и 4–5 февраля. Российскую делегацию на предстоящих переговорах возглавит помощник президента Владимир Мединский, в состав группы войдут не менее 15 человек, включая замглавы МИД РФ Михаила Галузина.

Ранее политолог Андрей Кортунов объяснил выбор Швейцарии площадкой для мирных переговоров ее председательством в ОБСЕ. Он напомнил, что эта организация уже обладала опытом мониторинга Минских соглашений. Эксперт также отметил, что, хотя присоединение к санкциям пошатнуло нейтральный статус страны, Швейцария сохранила особую переговорную позицию.