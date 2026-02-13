Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
13 февраля 2026 в 18:23

Песков объяснил выбор Женевы для нового этапа переговоров по Украине

Песков: встреча в Женеве по украинскому вопросу удобна для всех

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Следующий раунд переговоров России, США и Украины пройдет в Женеве, поскольку стороны сочли это удобным для всех участников, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с ТАСС. Встреча состоится 17–18 февраля в трехстороннем формате.

Место выбрано потому, что так синхронизировались графики всех трех сторон. Так посчитали целесообразным и удобным для всех, — сказал Песков.

Предыдущие два раунда консультаций по безопасности проходили в Абу-Даби 23–24 января и 4–5 февраля. Российскую делегацию на предстоящих переговорах возглавит помощник президента Владимир Мединский, в состав группы войдут не менее 15 человек, включая замглавы МИД РФ Михаила Галузина.

Ранее политолог Андрей Кортунов объяснил выбор Швейцарии площадкой для мирных переговоров ее председательством в ОБСЕ. Он напомнил, что эта организация уже обладала опытом мониторинга Минских соглашений. Эксперт также отметил, что, хотя присоединение к санкциям пошатнуло нейтральный статус страны, Швейцария сохранила особую переговорную позицию.

Дмитрий Песков
переговоры
Россия
США
Украина
Женева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На Западе узнали позицию США по ядерной безопасности Европы
«Искандеры» рухнули на ТЭЦ в Киеве, ИИ взломал код Нострадамуса: что дальше
Стало известно о переговорах Дмитриева с представителями США
CAS принял решение по апелляции украинского скелетониста Гераскевича
Олимпиада-2026: последние новости 13 февраля, прокат Гуменника, флаг России
Коц раскрыл, почему Европа проиграет в ядерной гонке
В ЦППК рассказали о причинах задержек пригородных поездов
Безруков открестился от «коварных замыслов по захвату» Школы-студии МХАТ
Норвежский лыжник вошел в высшую лигу по количеству побед на зимних Играх
Железная гарантия: как полный цикл решает проблему качества в индустрии
Напавшего на пассажиров московского метро «достали» из Черногории
У экс-замглавы Краснодарского края могут изъять имущество на большую сумму
Сын-расчленитель и стрельба в колледже: главные ЧП недели
В Европе призвали готовиться к конфликту высокой интенсивности
Смертельно опасные «ледяные качели» Байкала сняли на видео
Товстик обвинила мужа в срыве развода из-за морального давления
Известная горнолыжница переписала историю спорта
Глыба льда искалечила ребенка в Подмосковье
Россиянин протаранил заправку на горящем автомобиле, пытаясь убить человека
Москвичам рассказали о погоде на масленичной неделе
Дальше
Самое популярное
Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев
Культура

Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете
Семья и жизнь

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете

Наступление ВС РФ на Харьков 12 февраля: куча трупов, гибель автоколонны
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 12 февраля: куча трупов, гибель автоколонны

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.