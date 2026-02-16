В Минтруде России указали на рост числа профессий Котяков: число профессий в России увеличилось до 10 тыс.

Число профессий в России увеличилось до 10 тыс., заявил глава Минтруда РФ Антон Котяков. На форуме «Кадры будущего: взаимодействие бизнеса и власти» он отметил, что развитие ИИ поднимает планку вхождения в профессию, зачастую необходимы определенные базовые навыки, передает РИА Новости.

У нас было, допустим, 8 тыс. профессий, сегодня у нас 10 тыс. профессий, — сказал Котяков.

Ранее министр труда РФ заявил, что в стране наиболее востребованы и высокооплачиваемы специалисты в области сварки, геологической разведки, инженерии и программирования. Это стало известно по итогам анализа текущего состояния рынка труда.

До этого Котяков отметил, что инициатива Минтруда о привлечении работодателя к поддержке семей направлена на изменение его отношения к сотруднику с семейными обязательствами, а не только на оказание финансовой помощи. В частности, беременным сотрудницам следует предоставить возможность перейти на удаленный или гибкий график. Котяков подчеркнул, что необходимо сформировать в коллективах культуру понимания и поддержки.