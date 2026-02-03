Ленивая шаурма: сочный ужин в лаваше всего за 15 минут без лишних хлопот

Вам не нужно часами обжаривать мясо или готовить сложные маринады. Секрет этой ленивой шаурмы в использовании уже готового мяса (например копченой курицы или остатков вчерашнего запеченного филе) и правильном соусе, который сделает блюдо сочным и «тем самым» на вкус.

Возьмите 1 лист тонкого лаваша, 150 г готового куриного мяса, 100 г свежей капусты (или салата), 1 средний огурец и 1 помидор. Для соуса смешайте в миске 2 ст. л. сметаны, 1 ст. л. майонеза, 1 ч. л. горчицы и 1 измельченный зубчик чеснока.

Нашинкуйте овощи соломкой, а мясо нарежьте кубиками. Смажьте край лаваша соусом, выложите овощную подушку, затем мясо и еще немного соуса сверху. Плотно сверните лаваш в рулет, подгибая края, чтобы начинка не выпала. Финальный штрих: поджарьте шаурму на сухой сковороде по 2 минуты с каждой стороны.

Совет: если вы хотите, чтобы лаваш оставался хрустящим дольше и не размокал, смазывайте его соусом непосредственно перед тем, как положить начинку, и не жалейте капусты — она создает отличный «каркас».

