Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
20 февраля 2026 в 19:25

Прощеное воскресенье в 2026 году: когда его отмечают и что нужно сделать

Прощеное воскресенье в 2026 году: какого числа, традиции, как отмечают Прощеное воскресенье в 2026 году: какого числа, традиции, как отмечают Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Прощеное воскресенье — христианский праздник, который подводит верующих к Великому посту. Выясняем, какого числа Прощеное воскресенье в 2026 году и что нужно сделать в этот день, следуя церковным и народным традициям.

Какого числа Прощеное воскресенье в России

Первым делом выясним, какого числа Прощеное воскресенье в России. Оно неразрывно связано с Пасхой, переходящим праздником, так что тоже не имеет закрепленной даты. В 2026 году Прощеное воскресенье приходится на 22 февраля.

Это последний день перед Великим постом (и последний день употребления «скоромной пищи» — яиц и молочных продуктов). Он также совпадает с «Проводами» — последним днем Сырной седмицы, или Масленицы, в который принято сжигать чучела и ходить в баню.

Значение Прощеного воскресенья

В Прощеное воскресенье христиане вспоминают изгнание Адама и Евы из Рая. Как Адам, познавший земную жизнь, раскаивался в содеянном, так и верующие каются в грехах. Они просят у окружающих прощения за умышленно и ненамеренно нанесенные обиды. Это символический акт, знаменующий очищение души и совести перед продолжительным говением.

22 февраля, в Прощеное воскресенье, в православных храмах и церквях по традиции совершается вечерний Чин прощения. Священники облачаются в темные одежды. Настоятель храма произносит проповедь, после чего испрашивает прощения у духовенства и прихожан. В ответ и те и другие кладут земной поклон. После этого прощения в порядке старшинства просят священнослужители. Они подходят к настоятелю и целуют напрестольный крест, который тот держит в руках. После этого наступает очередь прихожан, которые повторяют те же действия.

Прощеное воскресенье в 2026 году: когда его отмечают и что нужно сделать Прощеное воскресенье в 2026 году: когда его отмечают и что нужно сделать Фото: Ярослав Чингаев/АГН «Москва»

Прощеное воскресенье — 22 февраля: что нужно сделать

Итак, главный обряд Прощеного воскресенья — это покаяние. Верующие посещают службу, во время которой испрашивают прощения у священнослужителей и других прихожан. При этом извиниться перед окружающими недостаточно. Христиане, даже получившие прощение, должны совершить таинство покаяния, в котором каются перед самим Богом. Те, кто не ходит в церковь, просят прощения у родственников и друзей.

Прощеное воскресенье в 2026 году — подходящий день для того, чтобы отпустить старые обиды. Если ваши чувства были задеты, но обидчик раскаялся, не простить его нельзя. В народе принято отвечать лаконичной фразой: «Бог простит». Ее произносят даже в том случае, если вы все еще испытываете негативные чувства.

На этом праздничные обычаи не заканчиваются. В последний день Сырной седмицы также принято:

  • посещать баню (телесное очищение символизирует очищение духа);
  • посещать кладбище в первой половине дня;
  • избегать ссор и распрей;
  • не заниматься бытовыми делами.

По сей день сохранилась языческая традиция сжигания чучела: оно символизирует окончание Масленицы. Интересно, что на Руси в этот день сжигали и куколок. Их мастерили молодые девушки. Сжигая поделки, они символически отпускали печали и неудачи.

Теперь вы знаете все самое важное о Прощеном воскресенье. В 2025 году дата праздника выпадает на начало весны. Это пора пробуждения и расцвета — как природного, так и духовного.

Ранее мы рассказывали о правилах и традициях Чистого понедельника — первого дня Великого поста.

Масленица
православные праздники
праздники
прощение
прощеное воскресенье
РПЦ
традиции
Елизавета Макаревич
Е. Макаревич
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Бастрыкин взял на контроль дело об утонувших туристах на Байкале
США пригрозили Европе жестким ответом из-за конфликта на рынке оружия
Росатом начал выход из совместного бизнеса с Шишкаревым
Сценарии вместо усилий: почему будущее — за автоматическими ритмами
«Адский суперфинал»: Захарова предсказала будущее «вурдалака-Зеленского»
Экс-спецназовцы попали под уголовное дело о киллерах из 2000-х
Дмитриев сделал неутешительный вывод о размере мозга президента Финляндии
ВСУ атаковали дорожную технику в российском регионе
В России предложили бороться с гололедом на тротуарах по-новому
Верховный суд США нанес удар под дых торговой политике Трампа
Генконсулом России в Монголии стал дипломат с 27-летним стажем
4 библейских пророчества на 2026 год: ждать ли нам второго пришествия
Посольство Азербайджана отреагировало на попытку атаковать машину Алиева
В Москве адвоката-иноагента приговорили к 8,5 года колонии
20 млрд рублей, «дорожная мафия»: что известно об экс-депутате Вороновском
Дом, который слышит, но не шумит: новая акустика повседневности
Киев обвинили в ядерном шантаже длинной в четыре года
Маск подсчитал, сколько налогов ему придется выплатить до конца жизни
Сотрудники ТЦК нашли новых помощников для поимки украинцев
Глава Минобороны удостоил героев СВО высших госнаград и именного оружия
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова
Спорт

Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе
Спорт

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото
Спорт

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.