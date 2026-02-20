Прощеное воскресенье в 2026 году: когда его отмечают и что нужно сделать

Прощеное воскресенье в 2026 году: когда его отмечают и что нужно сделать

Прощеное воскресенье — христианский праздник, который подводит верующих к Великому посту. Выясняем, какого числа Прощеное воскресенье в 2026 году и что нужно сделать в этот день, следуя церковным и народным традициям.

Какого числа Прощеное воскресенье в России

Первым делом выясним, какого числа Прощеное воскресенье в России. Оно неразрывно связано с Пасхой, переходящим праздником, так что тоже не имеет закрепленной даты. В 2026 году Прощеное воскресенье приходится на 22 февраля.

Это последний день перед Великим постом (и последний день употребления «скоромной пищи» — яиц и молочных продуктов). Он также совпадает с «Проводами» — последним днем Сырной седмицы, или Масленицы, в который принято сжигать чучела и ходить в баню.

Значение Прощеного воскресенья

В Прощеное воскресенье христиане вспоминают изгнание Адама и Евы из Рая. Как Адам, познавший земную жизнь, раскаивался в содеянном, так и верующие каются в грехах. Они просят у окружающих прощения за умышленно и ненамеренно нанесенные обиды. Это символический акт, знаменующий очищение души и совести перед продолжительным говением.

22 февраля, в Прощеное воскресенье, в православных храмах и церквях по традиции совершается вечерний Чин прощения. Священники облачаются в темные одежды. Настоятель храма произносит проповедь, после чего испрашивает прощения у духовенства и прихожан. В ответ и те и другие кладут земной поклон. После этого прощения в порядке старшинства просят священнослужители. Они подходят к настоятелю и целуют напрестольный крест, который тот держит в руках. После этого наступает очередь прихожан, которые повторяют те же действия.

Прощеное воскресенье в 2026 году: когда его отмечают и что нужно сделать Фото: Ярослав Чингаев/АГН «Москва»

Прощеное воскресенье — 22 февраля: что нужно сделать

Итак, главный обряд Прощеного воскресенья — это покаяние. Верующие посещают службу, во время которой испрашивают прощения у священнослужителей и других прихожан. При этом извиниться перед окружающими недостаточно. Христиане, даже получившие прощение, должны совершить таинство покаяния, в котором каются перед самим Богом. Те, кто не ходит в церковь, просят прощения у родственников и друзей.

Прощеное воскресенье в 2026 году — подходящий день для того, чтобы отпустить старые обиды. Если ваши чувства были задеты, но обидчик раскаялся, не простить его нельзя. В народе принято отвечать лаконичной фразой: «Бог простит». Ее произносят даже в том случае, если вы все еще испытываете негативные чувства.

На этом праздничные обычаи не заканчиваются. В последний день Сырной седмицы также принято:

посещать баню (телесное очищение символизирует очищение духа);

посещать кладбище в первой половине дня;

избегать ссор и распрей;

не заниматься бытовыми делами.

По сей день сохранилась языческая традиция сжигания чучела: оно символизирует окончание Масленицы. Интересно, что на Руси в этот день сжигали и куколок. Их мастерили молодые девушки. Сжигая поделки, они символически отпускали печали и неудачи.

Теперь вы знаете все самое важное о Прощеном воскресенье. В 2025 году дата праздника выпадает на начало весны. Это пора пробуждения и расцвета — как природного, так и духовного.

Ранее мы рассказывали о правилах и традициях Чистого понедельника — первого дня Великого поста.