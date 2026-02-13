Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
13 февраля 2026 в 10:10

Сытный обед без грамма мяса: 5 рецептов густых и согревающих супов

Вкусный суп без мяса: как приготовить Вкусный суп без мяса: как приготовить Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Суп без мяса — это далеко не всегда признак экономии. Вегетарианские супы могут быть невероятно сытными за счет высокого содержания растительного белка и правильной техники пассерования овощей. Главный секрет наваристости здесь кроется в деталях: обжарке специй, добавлении сливок или использовании секретных ингредиентов.

Мы подготовили подборку из 5 проверенных рецептов, которые изменят ваше отношение к постным обедам. Все пропорции и кулинарные хитрости уже вписаны в текст, чтобы вы могли приготовить идеальное блюдо с первого раза.

Сырный суп «Кудряш»: нежность и уют в одной тарелке

Этот рецепт — спасение для тех, кто любит сливочные текстуры.

Начните с основы: в 1,5 л воды отварите до мягкости 3 средние картофелины, нарезанные кубиками. Тем временем приготовьте золотистую зажарку из 1 луковицы и 1 моркови на 20 г сливочного масла. Главный секрет вкуса — 100 г качественного плавленого сыра, который нужно полностью растворить в бульоне. Финальный штрих: взбейте 2 яйца со щепоткой соли и влейте их в кипящий суп тонкой струйкой, постоянно помешивая. Так получатся «кудряшки». Подавайте с мелко нарубленным укропом.

Быстрый рисовый суп с яйцом: обед за 20 минут

Когда время на вес золота, этот суп станет вашим фаворитом. В кипящую воду (1,2 л) отправьте 30 г хорошо промытого риса и 2 нарезанные картофелины. Пока крупа томится, спассеруйте лук и морковь до мягкости.

За 5 минут до готовности добавьте овощи в кастрюлю, посолите по вкусу и всыпьте щепотку куркумы для аппетитного золотистого цвета. Перед подачей в каждую тарелку добавьте половинку отварного яйца и ложку густой сметаны — это сделает вкус завершенным и по-домашнему богатым.

Бархатистый крем-суп из зеленого горошка

Этот суп выглядит как изысканное блюдо из меню дорогого кафе, а готовится из самых простых продуктов.

Отварите 2 картофелины в небольшом количестве воды так, чтобы она лишь слегка их покрывала. Добавьте к ним обжаренный до прозрачности лук и 1 стандартную банку (400 г) консервированного горошка прямо вместе с соком. Прокипятите смесь 2 минуты, добавьте 50 мл сливок или 1 ст. л. мягкого творожного сыра и превратите все в однородную массу с помощью блендера. Подавайте с гренками, натертыми чесноком.

5 супов без мяса: рецепты 5 супов без мяса: рецепты Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Постный гороховый суп с дымком

Настоящий чемпион по сытности, который не уступает классике с копченостями. Возьмите 200 г сухого колотого гороха, предварительно замоченного на пару часов, и варите до полуготовности. Добавьте 3 нашинкованные картофелины.

Главная хитрость в зажарке: обжарьте лук и морковь на растительном масле, в конце добавив 1 ч. л. копченой паприки и 1 ст. л. томатной пасты. Паприка создаст иллюзию присутствия мяса, а 1 ст. л. соевого соуса, добавленная в конце варки, придаст бульону необходимую глубину и цвет.

Греческая фасолада: легендарный густой суп

В Греции этот суп называют «национальным блюдом», и не зря. Основу составляют 200 г белой фасоли (лучше замочить на ночь) и обилие овощей: 2 моркови, 1 корень сельдерея и 2 крупные луковицы. Томите фасоль до мягкости, затем добавьте овощи и 2 ст. л. томатного пюре.

Весь секрет кроется в подаче: в самом конце в суп вливается 50 мл оливкового масла — оно превращает бульон в густую эмульсию. Подавайте с соленой фетой и свежим хлебом, чтобы прочувствовать настоящий дух Средиземноморья.

Как мариновать курицу для духовки? 15 лучших рецептов читайте на нашем сайте.

супы
рецепты
рецепт
простой рецепт
быстрый рецепт
обед
кулинария
кухня
Анастасия Фомина
А. Фомина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Лукашенко посетил военный полигон в Белоруссии
Названо одно из условий успешного ведения бизнеса в 2026 году
Затор образовался на МЦД-2 по техническим причинам
Книжный сервис выяснил, какая пара покорила российских читателей
Задержание членов террористической ячейки в Крыму попало на видео
Наступление ВС РФ на Харьков 13 февраля: вынос сотни солдат, бои в Купянске
Власти выявили тревожные недочеты после стрельбы в техникуме
Раскрыто состояние пострадавших после налета БПЛА на Волгоградскую область
Военэксперт увидел странности в ракетном ударе ВСУ по России
Удары по Украине сегодня, 13 февраля: какие цели ВСУ поражены, последствия
В Кашире построят комплекс по производству куриных яиц
Названо время, за которое ребенок рискует переохладиться в машине
Синоптик рассказал, как выросли сугробы в Москве
В России раскрыли, как Запад подталкивает Москву к ядерным ударам
Дорожные службы дали совет москвичам из-за сильного снегопада
Депутат призвал радикально ужесточить наказание за вовлечение в секты
Суд в Кузбассе отправил под стражу экс-сотрудника СК
Экипаж ДПС прорвал пробку и довез мать с задыхающимся сыном до больницы
Россиян предупредили, какие инфекции передаются через поцелуй
Село Горькое стало могилой для элиты ВСУ после сброса ФАБов
Дальше
Самое популярное
Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев
Культура

Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете
Семья и жизнь

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете

Наступление ВС РФ на Харьков 12 февраля: куча трупов, гибель автоколонны
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 12 февраля: куча трупов, гибель автоколонны

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.