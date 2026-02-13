Сытный обед без грамма мяса: 5 рецептов густых и согревающих супов

Суп без мяса — это далеко не всегда признак экономии. Вегетарианские супы могут быть невероятно сытными за счет высокого содержания растительного белка и правильной техники пассерования овощей. Главный секрет наваристости здесь кроется в деталях: обжарке специй, добавлении сливок или использовании секретных ингредиентов.

Мы подготовили подборку из 5 проверенных рецептов, которые изменят ваше отношение к постным обедам. Все пропорции и кулинарные хитрости уже вписаны в текст, чтобы вы могли приготовить идеальное блюдо с первого раза.

Сырный суп «Кудряш»: нежность и уют в одной тарелке

Этот рецепт — спасение для тех, кто любит сливочные текстуры.

Начните с основы: в 1,5 л воды отварите до мягкости 3 средние картофелины, нарезанные кубиками. Тем временем приготовьте золотистую зажарку из 1 луковицы и 1 моркови на 20 г сливочного масла. Главный секрет вкуса — 100 г качественного плавленого сыра, который нужно полностью растворить в бульоне. Финальный штрих: взбейте 2 яйца со щепоткой соли и влейте их в кипящий суп тонкой струйкой, постоянно помешивая. Так получатся «кудряшки». Подавайте с мелко нарубленным укропом.

Быстрый рисовый суп с яйцом: обед за 20 минут

Когда время на вес золота, этот суп станет вашим фаворитом. В кипящую воду (1,2 л) отправьте 30 г хорошо промытого риса и 2 нарезанные картофелины. Пока крупа томится, спассеруйте лук и морковь до мягкости.

За 5 минут до готовности добавьте овощи в кастрюлю, посолите по вкусу и всыпьте щепотку куркумы для аппетитного золотистого цвета. Перед подачей в каждую тарелку добавьте половинку отварного яйца и ложку густой сметаны — это сделает вкус завершенным и по-домашнему богатым.

Бархатистый крем-суп из зеленого горошка

Этот суп выглядит как изысканное блюдо из меню дорогого кафе, а готовится из самых простых продуктов.

Отварите 2 картофелины в небольшом количестве воды так, чтобы она лишь слегка их покрывала. Добавьте к ним обжаренный до прозрачности лук и 1 стандартную банку (400 г) консервированного горошка прямо вместе с соком. Прокипятите смесь 2 минуты, добавьте 50 мл сливок или 1 ст. л. мягкого творожного сыра и превратите все в однородную массу с помощью блендера. Подавайте с гренками, натертыми чесноком.

5 супов без мяса: рецепты Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Постный гороховый суп с дымком

Настоящий чемпион по сытности, который не уступает классике с копченостями. Возьмите 200 г сухого колотого гороха, предварительно замоченного на пару часов, и варите до полуготовности. Добавьте 3 нашинкованные картофелины.

Главная хитрость в зажарке: обжарьте лук и морковь на растительном масле, в конце добавив 1 ч. л. копченой паприки и 1 ст. л. томатной пасты. Паприка создаст иллюзию присутствия мяса, а 1 ст. л. соевого соуса, добавленная в конце варки, придаст бульону необходимую глубину и цвет.

Греческая фасолада: легендарный густой суп

В Греции этот суп называют «национальным блюдом», и не зря. Основу составляют 200 г белой фасоли (лучше замочить на ночь) и обилие овощей: 2 моркови, 1 корень сельдерея и 2 крупные луковицы. Томите фасоль до мягкости, затем добавьте овощи и 2 ст. л. томатного пюре.

Весь секрет кроется в подаче: в самом конце в суп вливается 50 мл оливкового масла — оно превращает бульон в густую эмульсию. Подавайте с соленой фетой и свежим хлебом, чтобы прочувствовать настоящий дух Средиземноморья.

Как мариновать курицу для духовки? 15 лучших рецептов читайте на нашем сайте.