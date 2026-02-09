Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
09 февраля 2026 в 13:10

Легенда Средиземноморья: фасолада — простой и сытный суп без мяса

Суп с фасолью: рецепт Суп с фасолью: рецепт Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Если спросить грека, какое блюдо является по-настоящему народным, он назовет не мусаку, а фасоладу. Этот суп — эталон средиземноморской диеты: невероятно полезный, бюджетный и настолько густой, что его часто называют «мясом бедняков». Это идеальный выбор для тех, кто хочет плотно пообедать, не перегружая организм тяжелыми жирами.

Для приготовления этой легенды греческой кухни возьмите 300 г белой сухой фасоли, 2 моркови, 2 стебля сельдерея, большую луковицу, 2 ст. л. томатной пасты, 100 мл оливкового масла (Extra Virgin), 1 ч. л. сушеного орегано и щепотку красного перца.

Фасоль предварительно замочите на ночь. Варите ее в 2 л воды до полуготовности (около 40–50 минут). Затем добавьте нарезанные кубиками овощи и томатную пасту. Главная фишка: оливковое масло вливается в самом конце, когда овощи уже мягкие. Это создает ту самую кремовую текстуру и сохраняет аромат масла. Посолите по вкусу и дайте супу настояться 10 минут под крышкой.

  • Совет: подавайте фасоладу по всем правилам — с соленой фетой, оливками и кусочком подсушенного хлеба. Сочетание горячего супа и холодного соленого сыра — это именно то, что делает вкус блюда феноменальным.

Красивый суп «Кудряш» без мяса: еще один вариант сытного обеда.

Читайте также
Если смешать кукурузу и бекон в кастрюле — получится чаудер: невероятный суп
Общество
Если смешать кукурузу и бекон в кастрюле — получится чаудер: невероятный суп
Фасоль и свекла: сытость и плоский живот навсегда — лучший салат
Семья и жизнь
Фасоль и свекла: сытость и плоский живот навсегда — лучший салат
Эти бутерброды суперпопулярны в Германии — вроде всего лишь лук и сыр, а сметают со стола
Общество
Эти бутерброды суперпопулярны в Германии — вроде всего лишь лук и сыр, а сметают со стола
Крабовый цезарь с секретом: забудьте о рисе, этот салат лучше!
Семья и жизнь
Крабовый цезарь с секретом: забудьте о рисе, этот салат лучше!
Обожаю селёдку под шубой, а от этой ещё и худею: вариант без майонеза делаю так, что проглотишь язык
Общество
Обожаю селёдку под шубой, а от этой ещё и худею: вариант без майонеза делаю так, что проглотишь язык
супы
фасоль
рецепты
рецепт
простой рецепт
быстрый рецепт
кулинария
кухня
Анастасия Фомина
А. Фомина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Котяков ответил на вопрос о повышении пенсионного возраста в России
Россиянка лишилась свыше 7 млн рублей в ходе «перерасчета пенсии»
«Пошли эти девушки...» Топ-10 цитат Григория Лепса о женщинах
Награжденный Путиным командир «АрБата» погиб на СВО
Алиханов сообщил о готовности перечня локализованных авто для такси
Ледяной дождь накроет столицу России
Москвичам рассказали об уникальном строительном проекте в центре столицы
Пытавшийся стать президентом России бизнесмен переписал активы на сестру
Европе посоветовали сократить зависимость от Visa и Mastercard
Доктор Мясников рассказал, от какого вопроса начал седеть
Орнитолог рассказала, почему перепись воробьев необходима
Названо условие попадания Венесуэлы в тройку лидеров по добыче газа
Оттепель не придет? Прогноз погоды в Москве, когда вернутся морозы
Беспилотник ВСУ ранил мирного жителя в Белгородской области
Путину пришлось успокаивать Собянина на встрече в Кремле
Люксовые отели с россиянами закрылись на Кубе
Собянин доложил Путину хорошие новости об экономике Москвы
Задержан глава отдела ЖКХ кабмина Татарстана
Собянин рассказал, в какой сфере Москва хочет выйти в лидеры
Психолог объяснила, как общаться со взрослыми детьми
Дальше
Самое популярное
Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева
Общество

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева

Освистывание США и Израиля, флаг РФ: как прошло открытие Олимпиады-2026
Спорт

Освистывание США и Израиля, флаг РФ: как прошло открытие Олимпиады-2026

Дело о продаже органов в больнице Петербурга: что известно, кто причастен
Общество

Дело о продаже органов в больнице Петербурга: что известно, кто причастен

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.