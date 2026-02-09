Легенда Средиземноморья: фасолада — простой и сытный суп без мяса

Если спросить грека, какое блюдо является по-настоящему народным, он назовет не мусаку, а фасоладу. Этот суп — эталон средиземноморской диеты: невероятно полезный, бюджетный и настолько густой, что его часто называют «мясом бедняков». Это идеальный выбор для тех, кто хочет плотно пообедать, не перегружая организм тяжелыми жирами.

Для приготовления этой легенды греческой кухни возьмите 300 г белой сухой фасоли, 2 моркови, 2 стебля сельдерея, большую луковицу, 2 ст. л. томатной пасты, 100 мл оливкового масла (Extra Virgin), 1 ч. л. сушеного орегано и щепотку красного перца.

Фасоль предварительно замочите на ночь. Варите ее в 2 л воды до полуготовности (около 40–50 минут). Затем добавьте нарезанные кубиками овощи и томатную пасту. Главная фишка: оливковое масло вливается в самом конце, когда овощи уже мягкие. Это создает ту самую кремовую текстуру и сохраняет аромат масла. Посолите по вкусу и дайте супу настояться 10 минут под крышкой.

Совет: подавайте фасоладу по всем правилам — с соленой фетой, оливками и кусочком подсушенного хлеба. Сочетание горячего супа и холодного соленого сыра — это именно то, что делает вкус блюда феноменальным.

