Рисовый супчик за 15 минут: быстрый, простой и очень сытный!

Когда до обеда осталось всего ничего, а в холодильнике пустовато, на помощь приходит этот рецепт. Это сбалансированное и ароматное блюдо, которое согреет и насытит без лишних хлопот.

Подготовьте 80 г риса (лучше брать пропаренный или круглозерный), 2 средние картофелины, 1 морковь, 1 луковицу, 30 г сливочного масла и 1,2 л воды (или готового бульона). Чтобы уложиться в 15 минут, нарежьте картофель мелкими кубиками — так он сварится быстрее.

Сначала засыпьте рис и картофель в кипящую воду. Пока они варятся, на сливочном масле быстро обжарьте мелко натертую морковь и измельченный лук до мягкости. За 5 минут до готовности добавьте овощную зажарку в кастрюлю. Посолите (0,5 ч. л.), добавьте лавровый лист и щепотку куркумы для золотистого цвета.

Совет: если вы хотите сделать суп еще сытнее, добавьте в кастрюлю вместе с зажаркой измельченное вареное яйцо.

