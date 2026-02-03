Диетический лимонный пирог: легкий и ароматный десерт

Хотите порадовать себя десертом, но при этом не нарушать принципы правильного питания? Лимонный пирог по Дюкану — идеальный выбор! Легкий, нежный, с приятной цитрусовой кислинкой, он готовится без сахара, масла и муки. Этот низкокалорийный десерт станет отличным дополнением к вашему рациону и подарит вкусное настроение без лишних калорий.
Список продуктов
- Овсяные отруби — 3 ст. ложки
- Кукурузный крахмал — 1 ст. ложка
- Разрыхлитель — 1 ч. ложка
- Яйца — 3 шт.
- Обезжиренный творог — 200 г
- Натуральный йогурт 0% — 100 мл
- Заменитель сахара (стевия или эритрит) — по вкусу
- Лимон — 1 шт. (цедра и сок)
- Ваниль — по вкусу
Способ приготовления
Снимаем с лимона цедру и выжимаем сок. Стевию растворяем в небольшом количестве воды. В глубокой миске взбиваем яйца с творогом и йогуртом. Добавляем овсяные отруби, кукурузный крахмал, разрыхлитель, ваниль, лимонный сок и цедру. Перемешиваем до однородности.
Выкладываем тесто в форму, предварительно покрытую бумагой или пергаментом, и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку. Выпекаем от получаса и более (зависит от вашей духовки), пока пирог не станет золотистым.
Готовый пирог остужаем и подаем к столу. Можно украсить нежирным йогуртом или лимонной цедрой.
Этот диетический лимонник получается мягким, воздушным и очень ароматным. Отличный вариант для сладкоежек, следящих за фигурой!
