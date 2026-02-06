Когда нет времени: сытный суп без мяса из банки зеленого горошка

Если вы думали, что консервированный горошек годится только для оливье, приготовьтесь удивляться. Этот суп — настоящая палочка-выручалочка: он готовится очень быстро, а его текстура и вкус не уступают изысканным крем-супам. Блюдо получается наваристым и плотным, идеально согревая в середине рабочего дня.

Для приготовления этого «быстрого хита» вам понадобится 1 банка консервированного зеленого горошка (400 г), 2 средние картофелины, 1 луковица, 30 г сливочного масла, 500 мл воды (или овощного бульона), 0,5 ч. л. соли и щепотка сушеного чеснока.

Сначала мелко нарежьте картофель (чем мельче, тем быстрее он сварится) и поставьте вариться в подсоленной воде. В это время обжарьте мелко нарезанный лук на сливочном масле до прозрачности. Как только картофель станет мягким, влейте в кастрюлю горошек вместе с жидкостью из банки и добавьте обжаренный лук. Дайте супу закипеть, проварите 2–3 минуты, а затем снимите с огня и превратите все в однородное пюре с помощью блендера.

Совет: влейте в готовое пюре 50 мл сливок или добавьте 1 ст. л. мягкого плавленного сыра и еще раз перемешайте — это сделает вкус более нежным.

