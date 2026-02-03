Зимняя Олимпиада — 2026
03 февраля 2026 в 16:48

Рецепт цветной капусты с яйцом на сковороде: с пользой и вкусом

Рецепт цветной капусты с яйцом на сковороде Рецепт цветной капусты с яйцом на сковороде Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Цветная капуста с яйцом на сковороде — простое в приготовлении и сытное блюдо. Оно отлично утоляет голод, содержит массу витаминов и потому идеально подходит для похудения. Делимся пошаговым рецептом вкусного и полезного завтрака.

Ингредиенты

  • Цветная капуста — 400 г
  • Яйца — 3 шт.
  • Сливочное масло — 30 г
  • Соль, перец — на свой вкус
  • Вода (для варки) — около 1,5 л

Способ приготовления

Капусту разберите на соцветия, промойте и выложите в кастрюлю с холодной водой. Доведите до кипения на среднем огне, посолите, варите пять минут, затем откиньте на дуршлаг. Яйцо вбейте в миску, посолите, поперчите и вилкой взбейте до однородности. Антипригарную сковороду хорошо разогрейте, растопите на ней сливочное масло и всыпьте капусту. Жарьте соцветия несколько минут, затем залейте яичной массой и тут же перемешайте (яйца не должны успеть схватиться). Жарьте пять минут на среднем огне, не переставая помешивать. Ориентируйтесь на вид яиц: они должны схватиться, стать упругими и побелеть.

Жареная цветная капуста готова!

Ранее мы составили подборку лучших рецептов омлета с добавками с секретами приготовления.

