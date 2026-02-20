Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
20 февраля 2026 в 16:08

Худеем на Масленицу: готовим полезные тыквенные блины

Худеем на Масленицу: готовим полезные тыквенные блины Худеем на Масленицу: готовим полезные тыквенные блины Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Когда мы говорим о Масленице, воображение рисует стопки пшеничных блинов золотистого цвета, но почему бы не поэкспериментировать? Тыква в сочетании с имбирем и кокосом создает удивительный микс — это не просто блины, а настоящее антидепрессантное блюдо, от которого поднимается настроение еще до того, как вы отправите первый кусочек в рот.

Сначала займемся тыквенным пюре, и здесь есть важный нюанс: не варите тыкву в воде, лучше запеките ее в духовке. Возьмите 200 г мякоти тыквы, нарежьте крупными кусками, сбрызните растительным маслом и заверните в фольгу. Отправьте в разогретую до 180 градусов духовку на 40 минут, пока тыква не станет совершенно мягкой. Запеченная тыква, в отличие от вареной, сохраняет всю свою сладость и не набирает лишнюю влагу. Готовые кусочки пробейте блендером в гладкое пюре. В отдельной посуде смешайте стакан пшеничной муки, половину чайной ложки соды и щепотку соли.

В большой миске соедините тыквенное пюре, одно яйцо, 2 столовые ложки меда и столовую ложку свеженатертого имбиря. Имбиря не жалейте — он должен чувствоваться, давая жгучее послевкусие. Влейте 250 мл кокосового молока из банки, не того, что в коробках для питья, а именно жирного консервированного, и тщательно размешайте. Жидкая часть теста должна получиться красивого оранжевого цвета. Постепенно введите мучную смесь, работая венчиком, чтобы не осталось комочков. В конце добавьте 2 столовые ложки растопленного кокосового масла, оно придаст блинам эластичность и едва уловимый тропический аромат.

Жарить такие блины нужно на среднем огне, переворачивая очень осторожно, так как из-за большого количества тыквы они могут быть чуть более хрупкими, чем классические. Они получаются яркими, плотными, но при этом нежными. Подавать их лучше с козьим сыром и медом — солоноватость сыра идеально оттеняет сладость тыквы и пикантность имбиря. Можно также подать их с греческим йогуртом и горстью обжаренных тыквенных семечек.

  • Совет: если вы хотите сделать эти блины веганскими, просто замените яйцо на столовую ложку льняной муки, смешанной с тремя ложками воды. Лен создаст необходимую структуру, а кокосовое масло добавит жирности, и текстура останется идеальной.

  • КБЖУ на 100 г: 210 ккал, белки 5 г, жиры 11 г, углеводы 23 г.

Ранее мы писали о том, как приготовить как приготовить салат со свеклой: 10 простых и вкусных идей

Читайте также
Проще простого: домашний рецепт блинчатых пирожков с яблоком
Семья и жизнь
Проще простого: домашний рецепт блинчатых пирожков с яблоком
Традиционные русские вареники — лепим как в старину: лучшее тесто и начинка
Семья и жизнь
Традиционные русские вареники — лепим как в старину: лучшее тесто и начинка
Забудьте о скучной начинке: готовим шоколадные блины с огоньком
Семья и жизнь
Забудьте о скучной начинке: готовим шоколадные блины с огоньком
Дагестанская запеканка из тыквы с орехами и медом — ни грамма муки и сахара, только полезные ингредиенты
Общество
Дагестанская запеканка из тыквы с орехами и медом — ни грамма муки и сахара, только полезные ингредиенты
Тыквенный чизкейк с медом и грецкими орехами — нежный, сливочный, вкусный. Гости не поверят, что без сахара
Общество
Тыквенный чизкейк с медом и грецкими орехами — нежный, сливочный, вкусный. Гости не поверят, что без сахара
простые рецепты
быстрые рецепты
рецепт
блины
тыква
Оксана Головина
О. Головина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Соцсеть X обжаловала штраф Еврокомиссии в €120 млн за нарушение DSA
Трамп отправил авианосец Gerald Ford к Ирану вопреки риску смертей в ВС
Появились новые подробности исчезновения вертолета с людьми
В Германии рассказали, как Трамп и Мерц относятся друг к другу
Властям России пообещали астрономические доходы за легализацию одного рынка
В стране Юго-Восточной Азии подготовили аэропорты к вспышке вируса Нипах
Психиатр раскрыл, почему прием антидепрессантов вреден без назначения врача
В Европе запустят проект, в котором учтут уроки конфликта на Украине
Дерматолог назвала простой способ ухода за кожей для мужчин
Названа главная опасность умных пылесосов, о которой многие не знают
Суд определил наказание для экс-главы курской корпорации развития
ВСУ пытались атаковать Россию с помощью 12 БПЛА
Три дочки и ни одного сына: муж расправился с женой из-за любовницы
Цены на яйца взлетели во Франции из-за небывалого дефицита
Новозеландский спортсмен госпитализирован после падения на Олимпиаде
В Москве зафиксировали рекордную высоту снежного покрова
SHAMAN раскрыл, на что его вдохновил лед Байкала
Зеленский обратился к Японии с одним предложением
Боец ВС России сравнил натовское оружие и сделал печальные для ВСУ выводы
Залужный нашел неожиданную связь между конфликтом с Россией и Тайсоном
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова
Спорт

Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе
Спорт

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото
Спорт

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.