Худеем на Масленицу: готовим полезные тыквенные блины

Когда мы говорим о Масленице, воображение рисует стопки пшеничных блинов золотистого цвета, но почему бы не поэкспериментировать? Тыква в сочетании с имбирем и кокосом создает удивительный микс — это не просто блины, а настоящее антидепрессантное блюдо, от которого поднимается настроение еще до того, как вы отправите первый кусочек в рот.

Сначала займемся тыквенным пюре, и здесь есть важный нюанс: не варите тыкву в воде, лучше запеките ее в духовке. Возьмите 200 г мякоти тыквы, нарежьте крупными кусками, сбрызните растительным маслом и заверните в фольгу. Отправьте в разогретую до 180 градусов духовку на 40 минут, пока тыква не станет совершенно мягкой. Запеченная тыква, в отличие от вареной, сохраняет всю свою сладость и не набирает лишнюю влагу. Готовые кусочки пробейте блендером в гладкое пюре. В отдельной посуде смешайте стакан пшеничной муки, половину чайной ложки соды и щепотку соли.

В большой миске соедините тыквенное пюре, одно яйцо, 2 столовые ложки меда и столовую ложку свеженатертого имбиря. Имбиря не жалейте — он должен чувствоваться, давая жгучее послевкусие. Влейте 250 мл кокосового молока из банки, не того, что в коробках для питья, а именно жирного консервированного, и тщательно размешайте. Жидкая часть теста должна получиться красивого оранжевого цвета. Постепенно введите мучную смесь, работая венчиком, чтобы не осталось комочков. В конце добавьте 2 столовые ложки растопленного кокосового масла, оно придаст блинам эластичность и едва уловимый тропический аромат.

Жарить такие блины нужно на среднем огне, переворачивая очень осторожно, так как из-за большого количества тыквы они могут быть чуть более хрупкими, чем классические. Они получаются яркими, плотными, но при этом нежными. Подавать их лучше с козьим сыром и медом — солоноватость сыра идеально оттеняет сладость тыквы и пикантность имбиря. Можно также подать их с греческим йогуртом и горстью обжаренных тыквенных семечек.

Совет: если вы хотите сделать эти блины веганскими, просто замените яйцо на столовую ложку льняной муки, смешанной с тремя ложками воды. Лен создаст необходимую структуру, а кокосовое масло добавит жирности, и текстура останется идеальной.

КБЖУ на 100 г: 210 ккал, белки 5 г, жиры 11 г, углеводы 23 г.

