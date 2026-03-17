Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
17 марта 2026 в 01:04

Гороскоп на 17 марта: Весам пожинать плоды, а Скорпионам избегать ссор

Подписывайтесь на нас в MAX

Гороскоп на сегодня, 17 марта, для всех знаков зодиака обещает день, когда можно легко сосредоточиться на самых важных задачах и не отвлекаться на пустяки. Чтобы получить максимальную пользу от предстоящих суток, стоит обратить внимание на здоровье — любые процедуры пойдут на пользу, а спорт поднимет настроение. Именно точный гороскоп на сегодня подскажет, в каких случаях общение с окружающими будет складываться легко и когда стоит довериться внутреннему голосу.

Овен

Гороскоп на сегодня для Овнов советует женщинам этого знака не принимать все близко к сердцу, а найти покой в любимом хобби. Мужчинам звезды рекомендуют смело поднимать перед начальством вопрос о повышении зарплаты или новой должности.

Телец

Гороскоп на сегодня для Тельцов говорит, что это отличный день для общественной работы и занятий спортом: мужчины укрепят свой авторитет, помогая другим, а женщины благодаря своей физической активности смогут завести новые знакомства, которые перерастут в крепкую дружбу.

Близнецы

Гороскоп на сегодня для Близнецов обещает мужчинам препятствия, преодоление которых потребует усилий. Женщины же получат мощный заряд энергии для реализации самых смелых идей и судьбоносных знакомств в первой половине дня.

Рак

Гороскоп на сегодня для Раков сулит мужчинам легкое выполнение собственных задач и помощь коллегам, за что их обязательно оценят. А женщинам напоминает, что поддержку сейчас лучше искать в семье, силы же восстановить будет проще с помощью прогулок на свежем воздухе или уделяя время приятным занятиям.

Лев

Гороскоп на сегодня для Львов предупреждает мужчин о возможных переменах на работе, где решения нужно принимать обдуманно, и советует пересмотреть круг друзей. У женщин будет достаточно сил для любых начинаний, но лучше всего энергию направить на семью. В любых ситуациях сегодня стоит избегать конфликтов.

Дева

Гороскоп на сегодня для Дев рекомендует женщинам провести этот день спокойно, без лишней активности, и быть мягче в общении с коллегами. В то время как мужчинам стоит быть готовым к неприятным новостям и в случае конфликта не рубить с плеча, а взять паузу, чтобы не копить обиды.

Весы

Гороскоп на сегодня для Весов мужчинам пророчит успех в делах: даже провальные проекты принесут неожиданную прибыль! Женщинам астрологический прогноз напоминает о домашних заботах: чтобы избежать ссор, нужно уделить внимание интересам родных и позаботиться о своем эмоциональном состоянии.

Скорпион

Гороскоп на сегодня для Скорпионов призывает мужчин сохранять хладнокровие и уважать чужое мнение, чтобы не вылететь из колеи из-за споров, и быть осторожнее за рулем. Женщинам точный прогноз на сегодня советует обратить внимание на здоровье и выделить время для длительных прогулок. Вечером ждите приятных вестей от родственников.

Стрелец

Гороскоп на сегодня для Стрельцов мужчинам велит прислушаться к интуиции и не стесняться просить помощи у коллег, используя свои дипломатические таланты. Женщинам звезды предлагают пересмотреть жизненные приоритеты, провести день с детьми, стараясь общаться с ними на их языке. Это позволит понять, что прежние взгляды на воспитание устарели.

Козерог

Гороскоп на сегодня для Козерогов советует мужчинам выбраться на природу в кругу семьи или друзей, чтобы поднять настроение и восстановить силы. Женщинам будет полезно посвятить вечер оздоровительным процедурам, и понаблюдать за окружением, не поддаваясь на провокации.

Водолей

Гороскоп на сегодня для Водолеев обещает мужчинам непростой день с жесткими спорами с руководством, где истину можно найти только через спокойную дискуссию и юмор. Женщин ждут удивительные сюрпризы. Вечер стоит провести с семьей, планируя совместный отпуск.

Рыбы

Гороскоп на сегодня для Рыб предупреждает мужчин о возможной ревности и недоразумениях на работе, которые решит откровенный разговор. Женщинам звездный прогноз на день сулит легкое выполнение всех дел и дарит вдохновение для творчества, призывая их выйти за рамки привычного.

гороскопы
знаки зодиака
астрология
эзотерика
Екатерина Метелева
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.