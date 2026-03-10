Взрывы раздались в Дохе

В небе над столицей Катара Дохой прозвучало несколько взрывов, сообщает ТАСС. По предварительным данным, громкие хлопки связаны с работой систем противовоздушной обороны.

Местные жители получили на телефоны экстренные уведомления о повышении уровня угрозы безопасности. Власти призвали население не покидать помещения.

Ранее стало известно, что пассажирский самолет вылетел из Катара в Москву. Отмечается, что он стал вторым за последние 10 суток. Рейс выполняет авиакомпания Qatar Airways.

Накануне, 9 марта, посольство России в Катаре пояснило, что в первую очередь списки возвращающихся составляли с учетом семей с маленькими детьми, пожилых людей, тех, кому срочно необходима медицинская помощь. В список также вошли те, кто ранее не сумел улететь рейсом 28 февраля. Qatar Airways взяла на себя обязательство проинформировать всех пассажиров электронным письмом о новом бронировании билетов и обеспечить транспортировку до аэропорта.

До этого Катар продлил срок пребывания в стране для российских туристов, застрявших на лайнере Celestyal Journey из-за ситуации с Ираном. Одна из пассажирок рассказала, что граждан Киргизии планируется вывезти через Саудовскую Аравию.