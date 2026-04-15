Названа истинная причина противоречивой риторики Трампа об Иране

Глава Белого дома Дональд Трамп лжет о положении Соединенных Штатов в Иране через совокупность противоречивых высказываний, заявил NEWS.ru руководитель Центра экспертного сопровождения политических процессов Алексей Ярошенко. По его мнению, такой прием используется для того, чтобы никто не понял истинного состояния военной операции американцев на Ближнем Востоке.

Совокупность противоречивых высказываний Трампа не надо воспринимать всерьез. Это попытка запудрить мозги, чтобы никто не понял, в каком действительно состоянии находится военная операция США в Иране. Как правило, эксперты, журналисты и все люди опираются на официальные заявления лидеров, и Трамп это прекрасно понимает. Поэтому он пытается всячески запутать следы. Это говорит лишь о том, что все идет не по его плану. Никаких стратегических целей американцы в Иране не достигнут. Вариант наземной операции также рискован. В таком случае США потерпят сокрушительное поражение, это обернется внутриполитической нестабильностью, — сказал Ярошенко.

Ранее Трамп заявил, что конечный результат в конфликте с Ираном может быть достигнут в ближайшее время. Американский лидер отметил, что ситуация развивается успешно.