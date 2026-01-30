Попытка стать миллионером привела россиянина за решетку Жителя Мурманской области арестовали на два месяца за попытку ограбить банкомат

В Североморске Мурманской области суд арестовал мужчину, который попытался украсть более миллиона рублей из банкомата, сообщила пресс-служба инстанции. Инцидент произошел в ночь на 27 января, когда в регионе из-за аварии на ЛЭП действовал режим чрезвычайной ситуации.

Воспользовавшись темнотой, злоумышленник сначала проник в магазин «Магнит» и похитил оттуда более 90 тыс. рублей. После этого он попытался взломать банкомат, но у него это не получилось.

Суд принял решение заключить подозреваемого под стражу на два месяца. При выборе меры пресечения судья учел тяжесть преступления, а также то, что у мужчины нет постоянной регистрации в области и законных оснований для проживания в Североморске.

Также суд счел, что, находясь на свободе, обвиняемый может скрыться от следствия. Ему предъявлено обвинение в покушении на кражу в особо крупном размере.

