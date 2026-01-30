Двух россиян обвинили в необычной пьяной краже

Два жителя Новосибирской области обвиняются в конокрадстве, сообщила региональная прокуратура. В ведомстве отметили, что уголовное дело уже направлено в суд.

По данным следствия, двое мужчин из Казанцево в ноябре 2025 года, будучи пьяными, решили украсть жеребца. Для этого они поехали в соседнюю деревню. Один из них перелез через забор загона, где находился скот, и вывел оттуда черного коня. Второй мужчина в это время стоял на страже и должен был предупредить, если кто-то появится.

Один из злоумышленников сел на коня и поскакал к себе в деревню. Его напарник уехал домой на машине. Ущерб владельцу животного — местной организации — был оценен в более чем 159 тыс. рублей. В ходе следствия коня нашли и вернули хозяину. Мужчинам предъявлено обвинение в краже, совершенной по сговору.

Ранее Telegram-канал Amur Mash сообщал, что в Хабаровском крае украли и убили жеребца по кличке Ворон. Как пишут авторы, похититель, испытывая финансовые трудности, зарезал коня с целью продажи мяса. По информации следствия, 61-летний мужчина заметил коня еще летом и долго вынашивал свой план.