Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
30 января 2026 в 13:55

Двух россиян обвинили в необычной пьяной краже

Прокуратура возбудила дело о краже коня двумя жителями Новосибирской области

Фото: t.me/prokuratura_nso
Читайте нас в Дзен

Два жителя Новосибирской области обвиняются в конокрадстве, сообщила региональная прокуратура. В ведомстве отметили, что уголовное дело уже направлено в суд.

По данным следствия, двое мужчин из Казанцево в ноябре 2025 года, будучи пьяными, решили украсть жеребца. Для этого они поехали в соседнюю деревню. Один из них перелез через забор загона, где находился скот, и вывел оттуда черного коня. Второй мужчина в это время стоял на страже и должен был предупредить, если кто-то появится.

Один из злоумышленников сел на коня и поскакал к себе в деревню. Его напарник уехал домой на машине. Ущерб владельцу животного — местной организации — был оценен в более чем 159 тыс. рублей. В ходе следствия коня нашли и вернули хозяину. Мужчинам предъявлено обвинение в краже, совершенной по сговору.

Ранее Telegram-канал Amur Mash сообщал, что в Хабаровском крае украли и убили жеребца по кличке Ворон. Как пишут авторы, похититель, испытывая финансовые трудности, зарезал коня с целью продажи мяса. По информации следствия, 61-летний мужчина заметил коня еще летом и долго вынашивал свой план.

Россия
Новосибирская область
прокуратура
кони
кражи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Книжное издательство оштрафовали на 800 тыс. рублей за пропаганду ЛГБТ
Захарова обвинила ЕС в потакании коррумпированному режиму Зеленского
Телохранитель из Египта «навел шума» в соцсетях
Елена Воробей показала дочь, изменившуюся до неузнаваемости после операции
Самого крошечного хищника на планете заметили на улицах Москвы
Храп матери толкнул ранее судимого россиянина на ее убийство
ДТП с участием 12-летней девочки произошло в центре Новосибирска
Россиянам рассказали, как повлиять на развитие иммунитета
Мужчина нелегально пересек границу ради тайной жены
Россиянка отвергла дочь, задержанную в США за проникновение на военную базу
В Кузбассе раскрыли правду о судьбе скандального интерната
«Лакомый кусочек»: генерал о словах Зеленского не «сдавать без боя» ЗАЭС
В российском городе продают сразу два колеса обозрения
В России перестали работать визовые центры одной страны
Зеленский озаботился «бусификацией» собственных граждан
В Чите строитель похитил деньги, выделенные на благоустройство сквера
Появились кадры с места гибели пенсионерки от падения наледи в Москве
В Петербурге отметили резкий рост коррупционных преступлений
«Требует проверки»: Захарова о версии Запада по подрыву «Северных потоков»
Россия и Белоруссия договорились вместе защищать граждан от преследований
Дальше
Самое популярное
Закон о тишине в Москве и Московской области в 2026 году
Семья и жизнь

Закон о тишине в Москве и Московской области в 2026 году

Закон о тишине в Новосибирске и области — 2026: время тишины и штрафы
Семья и жизнь

Закон о тишине в Новосибирске и области — 2026: время тишины и штрафы

Разбираю на соцветия цветную капусту, заливаю сырным кремом — и в духовку прямо в сковороде. Изысканная запеканка готова
Общество

Разбираю на соцветия цветную капусту, заливаю сырным кремом — и в духовку прямо в сковороде. Изысканная запеканка готова

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.