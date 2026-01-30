Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
30 января 2026 в 18:32

Москвичам пообещали редкие оптические явления в выходные

Синоптик Позднякова: москвичи увидят редкие оптические явления из-за мороза

Фото: Александр Гальперин/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Утром в субботу и воскресенье москвичи могут увидеть редкие оптические явления — «ложное солнце» и «зимнюю радугу», рассказала главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова. В беседе с РИА Новости она подчеркнула, что виной тому — морозные туманы.

Поскольку в предстоящие дни у нас предполагается ясная солнечная погода, в утренние часы местами не исключено, что можно будет наблюдать такие оптические явления. И в субботу, и в воскресенье, потом увеличится облачность. Наиболее вероятно, это завтрашний день в утренние часы, во время восхода солнца это обычно бывает, наблюдаются такие явления, — рассказала Позднякова.

До этого ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова рассказала, что температура в Подмосковье в предстоящие выходные, 31 января и 1 февраля, опустится вплоть до -25 градусов. По ее словам, также ожидается облачность с прояснениями, северный ветер до 11 м/с и снегопады.

Ранее научный сотрудник Гидрометцентра Людмила Паршина рассказала, что на следующей неделе, со 2 по 8 февраля, холодный арктический воздух придет в Калмыкию, Астраханскую, Волгоградскую и Ростовскую области. По ее словам, в понедельник–вторник местами там выпадет снег, в ночные часы похолодает до –12 градусов, днем до –7.

солнце
погода
Татьяна Позднякова
синоптики
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Джокович вырвался в финал Australian Open
Полиция наказала двух байкеров с накладными женскими грудями
Сухой снегопад и холод до -10? Погода в Москве в начале марта: чего ждать
Петербургский аэропорт представил обновленный логотип
«Курьез»: в Совфеде назвали нелепыми претензии США к Кубе
Минфин намерен обелить экономику России
Жену Безоса высмеяли за «использованный тампон» от Versace на Неделе моды
Известного экс-телеведущего арестовали по делу о заговоре
Военэксперт предположил, будут ли ВС РФ штурмовать Запорожье
Известный российский композитор рассказал о победе над Apple Music
Москвич расправился с пятью знакомыми молотками и вафельницей
«Райский сад» превратился в ад. Европа без России обречена на нищету
«Прикончил бы и вынес по частям»: аутичную девочку едва спасли от педофила
В Киеве нарастает паника из-за одного невыполненного обещания США
Подпольщики сорвали переброску мобилизованных ВСУ
В Москве наградили победителя II ежегодной Премии имени Никиты Цицаги
Захарова придумала необычный термин для описания России и Белоруссии
Инфекционист рассказал, есть ли риск заразиться проказой в России
Россиянам рассказали, что такое «географический язык»
Главный кондитер России развелся
Дальше
Самое популярное
Закон о тишине в Москве и Московской области в 2026 году
Семья и жизнь

Закон о тишине в Москве и Московской области в 2026 году

Закон о тишине в Новосибирске и области — 2026: время тишины и штрафы
Семья и жизнь

Закон о тишине в Новосибирске и области — 2026: время тишины и штрафы

Тефтели, к которым не нужен гарнир: ужин из пачки фарша и пары картофелин
Общество

Тефтели, к которым не нужен гарнир: ужин из пачки фарша и пары картофелин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.