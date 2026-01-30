Москвичам пообещали редкие оптические явления в выходные

Утром в субботу и воскресенье москвичи могут увидеть редкие оптические явления — «ложное солнце» и «зимнюю радугу», рассказала главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова. В беседе с РИА Новости она подчеркнула, что виной тому — морозные туманы.

Поскольку в предстоящие дни у нас предполагается ясная солнечная погода, в утренние часы местами не исключено, что можно будет наблюдать такие оптические явления. И в субботу, и в воскресенье, потом увеличится облачность. Наиболее вероятно, это завтрашний день в утренние часы, во время восхода солнца это обычно бывает, наблюдаются такие явления, — рассказала Позднякова.

До этого ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова рассказала, что температура в Подмосковье в предстоящие выходные, 31 января и 1 февраля, опустится вплоть до -25 градусов. По ее словам, также ожидается облачность с прояснениями, северный ветер до 11 м/с и снегопады.

Ранее научный сотрудник Гидрометцентра Людмила Паршина рассказала, что на следующей неделе, со 2 по 8 февраля, холодный арктический воздух придет в Калмыкию, Астраханскую, Волгоградскую и Ростовскую области. По ее словам, в понедельник–вторник местами там выпадет снег, в ночные часы похолодает до –12 градусов, днем до –7.