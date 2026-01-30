Подозреваемых в изнасиловании одноклассника школьников изъяли из семей В Челябинске подозреваемых в насилии школьников изъяли из семей

Двоих челябинских школьников, которых подозревают в изнасиловании одноклассника в туалете, поместят на 30 суток в центр содержания малолетних нарушителей, сообщили в РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Тракторозаводского райсуда Челябинска. Отмечается, что судебное решение не вступило в силу и может быть обжаловано.

Тракторозаводский районный суд <…> рассмотрел административные исковые заявления <…> к несовершеннолетним о помещении их в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей ГУМВД России по Челябинской области <…> Суд удовлетворил требования административного истца, — уточнили в суде.

В СК РФ сообщилось, что в медиапространстве распространилась информация о возможном преступлении в челябинской школе в сентябре 2025 года. По информации СМИ, речь шла о третьеклассниках и насилии.

Ранее жителя Калининградской области приговорили к 19 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 700 тыс. рублей за насилие над своей маленькой падчерицей. Приговор в законную силу пока не вступил.