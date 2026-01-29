Россиянин получил 19 лет колонии за насилие над падчерицей Педофила из Калининградской области приговорили к 19 годам колонии

Жителя Калининградской области приговорили к 19 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 700 тыс. рублей за насилие над своей маленькой падчерицей, сообщили в Калининградском областном суде. Приговор в законную силу пока не вступил.

С сентября 2023 года по май 2025 года осужденный совершал развратные и насильственные действия сексуального характера в отношении своей падчерицы, не достигшей 14-летнего возраста. Известно, что девочка жила с матерью и отчимом.

