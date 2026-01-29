Зимняя Олимпиада — 2026
Россиянин получил 19 лет колонии за насилие над падчерицей

Педофила из Калининградской области приговорили к 19 годам колонии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Жителя Калининградской области приговорили к 19 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 700 тыс. рублей за насилие над своей маленькой падчерицей, сообщили в Калининградском областном суде. Приговор в законную силу пока не вступил.

С сентября 2023 года по май 2025 года осужденный совершал развратные и насильственные действия сексуального характера в отношении своей падчерицы, не достигшей 14-летнего возраста. Известно, что девочка жила с матерью и отчимом.

До этого трое мужчин были арестованы в Екатеринбурге по обвинению в изнасиловании школьницы. Один из обвиняемых не скрывал лицо от камер во время заседания суда, а двое других натянули на головы капюшоны. Известно, что девочка оказалась на улице после ссоры с опекунами. Она встретилась с одним из подозреваемых, который привел ее в свою квартиру.

Ранее победительница конкурса «Мисс Россия — 2022» Анна Линникова заявила, что ее похитили и пытались изнасиловать на Бали. На странице в соцсети она отметила, что в итоге «ничего не случилось», но на ней это очень сильно отразилось.

