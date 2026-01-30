Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
30 января 2026 в 18:30

В Перми загоревшийся автомобиль потушили с помощью трактора и снега

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

В Перми трактор с помощью снега потушил загоревшийся автомобиль, сообщается в Telegram-канале «ЧП Пермь». Инцидент произошел у строительного факультета со стороны Стахановской дамбы.

Авторы канала отметили, что трактор «основательно закопал» авто. О судьбе водителя машины ничего не сообщалось.

Ранее в Балашихе неизвестная попыталась устроить пожар в торговом центре, расположенном на Пролетарской улице в микрорайоне Железнодорожный. Очевидцы вмешались и задержали нарушительницу, после чего передали ее прибывшим полицейским. Девушка облила помещение на цокольном этаже легковоспламеняющейся жидкостью и угрожала поджогом здания. Нарушительницей оказалась 16-летняя подросток.

До этого один человек погиб при пожаре на ТЭЦ-3 в Хабаровске. В тушении возгорания были задействованы 32 специалиста и 12 единиц техники. Пожар не повлиял на работу предприятия. Позже в Сети появилось видео крупного пожара.

Пермь
пожары
автомобили
тракторы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Джокович вырвался в финал Australian Open
Полиция наказала двух байкеров с накладными женскими грудями
Сухой снегопад и холод до -10? Погода в Москве в начале марта: чего ждать
Петербургский аэропорт представил обновленный логотип
«Курьез»: в Совфеде назвали нелепыми претензии США к Кубе
Минфин намерен обелить экономику России
Жену Безоса высмеяли за «использованный тампон» от Versace на Неделе моды
Известного экс-телеведущего арестовали по делу о заговоре
Военэксперт предположил, будут ли ВС РФ штурмовать Запорожье
Известный российский композитор рассказал о победе над Apple Music
Москвич расправился с пятью знакомыми молотками и вафельницей
«Райский сад» превратился в ад. Европа без России обречена на нищету
«Прикончил бы и вынес по частям»: аутичную девочку едва спасли от педофила
В Киеве нарастает паника из-за одного невыполненного обещания США
Подпольщики сорвали переброску мобилизованных ВСУ
В Москве наградили победителя II ежегодной Премии имени Никиты Цицаги
Захарова придумала необычный термин для описания России и Белоруссии
Инфекционист рассказал, есть ли риск заразиться проказой в России
Россиянам рассказали, что такое «географический язык»
Главный кондитер России развелся
Дальше
Самое популярное
Закон о тишине в Москве и Московской области в 2026 году
Семья и жизнь

Закон о тишине в Москве и Московской области в 2026 году

Закон о тишине в Новосибирске и области — 2026: время тишины и штрафы
Семья и жизнь

Закон о тишине в Новосибирске и области — 2026: время тишины и штрафы

Тефтели, к которым не нужен гарнир: ужин из пачки фарша и пары картофелин
Общество

Тефтели, к которым не нужен гарнир: ужин из пачки фарша и пары картофелин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.