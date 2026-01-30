В Перми загоревшийся автомобиль потушили с помощью трактора и снега

В Перми трактор с помощью снега потушил загоревшийся автомобиль, сообщается в Telegram-канале «ЧП Пермь». Инцидент произошел у строительного факультета со стороны Стахановской дамбы.

Авторы канала отметили, что трактор «основательно закопал» авто. О судьбе водителя машины ничего не сообщалось.

Ранее в Балашихе неизвестная попыталась устроить пожар в торговом центре, расположенном на Пролетарской улице в микрорайоне Железнодорожный. Очевидцы вмешались и задержали нарушительницу, после чего передали ее прибывшим полицейским. Девушка облила помещение на цокольном этаже легковоспламеняющейся жидкостью и угрожала поджогом здания. Нарушительницей оказалась 16-летняя подросток.

До этого один человек погиб при пожаре на ТЭЦ-3 в Хабаровске. В тушении возгорания были задействованы 32 специалиста и 12 единиц техники. Пожар не повлиял на работу предприятия. Позже в Сети появилось видео крупного пожара.