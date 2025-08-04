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04 августа 2025 в 12:46

Найденного мертвым в московской квартире актера Глотова кремируют

NEWS.ru: кремация актера Глотова состоится в ЦКБ имени Семашко 6 августа

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Кремация найденного мертвым в своей квартире актера Максима Глотова из сериалов «Раневская» и «Глухарь» состоится 6 августа в центральной клинической больнице «РЖД-Медицина» в Москве, сообщил источник NEWS.ru. По его данным, она начнется в 14:00 по московскому времени.

Глотова нашли мертвым в квартире в Тимирязевском районе столицы. Уточнялось, что артист не выходил на связь пять дней, после чего близкие забили тревогу. Причины смерти не раскрываются. Подробности случившегося еще выясняются. Родные Глотова в настоящее время проживают в его родном городе — Одессе. Последние работы актера в кино датируются 2023 годом.

В течение своей карьеры актер сыграл более чем в 120 проектах, в том числе таких сериалах, как «Содержанки-3», «Душегубы», «Конец света», «Джокер», «Страна 03», «Фарца» и другие. Также он сыграл в известных фильмах: «Очарованный странник» (1990), «Ширли-мырли» (1995) и «Зверобой» (2008).

Ранее актриса Евгения Бордзиловская заявила, что Глотов мог скончаться из-за проблем с сердцем. Она уточнила, что обнаружила труп коллеги вместе с актером Егором Сальниковым и директором кинофестиваля «Алые паруса» в Артеке.

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