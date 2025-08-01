Коллега актера Глотова назвала возможную причину его внезапной смерти

Найденный мертвым в московской квартире актер Максим Глотов мог скончаться из-за проблем с сердцем, заявила NEWS.ru актриса Евгения Бордзиловская. Она уточнила, что обнаружила труп коллеги вместе с директором кинофестиваля «Алые паруса» в Артеке Егором Сальниковым.

Вчера к нему не могли попасть — стояли под дверью в подъезд, было поздно вечером. И сегодня утром трое поехали — директор кинофестиваля, актер Егор Сальников вызвали полицию, но она не стала вскрывать квартиру, так как мы не родственники. Он купил комнату в коммуналке, мы нашли телефон внука бабушки — бывшей соседки Максима по коммуналке, вскрыли и все. Макса нет. Что с ним произошло — покажет вскрытие, может сердце. Мы можем только гадать, — сказала Бордзиловская.

Она добавила, что Глотов в течение трех дней не выходил на связь и не отвечал на телефонные звонки. По словам актрисы, последний раз он был онлайн в понедельник, 28 июля, в 17:26.

Мы с ним были близкие многолетние друзья. Он был очень хорошим актером. Все умел делать, много раз [помогал мне с ремонтом], перевозил меня с квартиру на квартиру, зеркала вешал. Очень рукастый, многим помогал, когда просили. Никогда не отказывался, — уточнила Бордзиловская.

Ранее стало известно, что Глотова обнаружили мертвым в квартире в Тимирязевском районе Москвы. Актер, известный по ролям в сериалах «Душегубы», «Возмездие», «Конец света» и «Содержанки», скончался на 61-м году жизни.