14 января 2026 в 18:06

Полиция изъяла крупную партию жевательного табака на сумму более 1 млн

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Сотрудники Госавтоинспекции в Абакане провели проверку автомобиля «Лада Гранта» и обнаружили значительное количество немаркированного жевательного табака, оборот которого запрещен в России, сообщили в МВД. За рулем машины находился 26-летний местный житель, не имеющий судимостей и постоянного места работы.

Полицейские изъяли более 1 тыс. упаковок с никотиносодержащими смесями из багажника автомобиля. Дополнительно около 3 тыс. шайб нашли по адресу проживания задержанного.

По предварительной информации, мужчина заказал товар через популярный мессенджер и планировал реализовать его бесконтактным способом через объявления в интернете. Изъятые материалы направлены на экспертизу, по результатам которой будет принято решение о дальнейшем процессе.

Ранее управление потребительского рынка и полиция провели совместные рейды в Новосибирске. В ходе мероприятий они изъяли свыше 250 незаконных елок в преддверии Нового года. По данным источника, товары продавали без необходимых разрешительных документов.

полиция
Хакасия
табак
МВД
