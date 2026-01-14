Полиция изъяла крупную партию жевательного табака на сумму более 1 млн В Хакасии полиция изъяла партию жевательного табака на сумму более 1 млн рублей

Сотрудники Госавтоинспекции в Абакане провели проверку автомобиля «Лада Гранта» и обнаружили значительное количество немаркированного жевательного табака, оборот которого запрещен в России, сообщили в МВД. За рулем машины находился 26-летний местный житель, не имеющий судимостей и постоянного места работы.

Полицейские изъяли более 1 тыс. упаковок с никотиносодержащими смесями из багажника автомобиля. Дополнительно около 3 тыс. шайб нашли по адресу проживания задержанного.

По предварительной информации, мужчина заказал товар через популярный мессенджер и планировал реализовать его бесконтактным способом через объявления в интернете. Изъятые материалы направлены на экспертизу, по результатам которой будет принято решение о дальнейшем процессе.

