Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 9 февраля: инфографика

В ночь на 9 февраля Вооруженные силы РФ пресекли попытки украинской армии совершить атаки с применением БПЛА самолетного типа на объекты на российской территории, говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Минобороны РФ. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 69 дронов противника. Над какими регионами были сбиты беспилотники Вооруженных сил Украины — в инфографике NEWS.ru.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 69 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 28 БПЛА — над территорией Курской области, 27 БПЛА — над территорией Брянской области, пять БПЛА — над территорией Белгородской области, три БПЛА — над территорией Тульской области, по два БПЛА — над территориями Орловской и Калужской областей и по одному БПЛА — над территориями Астраханской и Воронежской областей», — рассказали в Минобороны.