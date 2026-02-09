«Желеобразные американцы»: Мясников призвал вернуться в советские времена

Россиянам следует отказаться от доставок еды и вернуться к советскому питанию, чтобы не превратиться в «желеобразных американцев», заявил врач и телеведущий Александр Мясников в Telegram-канале. По его словам, над образом жизни тех времен можно сколько угодно смеяться, «над его компотом и рыбным днем», но уровень ожирения среди населения тогда был заметно ниже.

В те времена мы видели, что едим: картошка — картошка, курица — курица. Пельмени и котлеты делали сами, зная, что кладем. «Ультрапереработанная» пища была недоступна и добывалась по большому блату. Давайте вернемся в те времена хотя бы у себя на кухне, пока пищевая промышленность и доставка готовой еды не превратила нас в желеобразных американцев, — написал Мясников.

Врач отметил, что в Советском Союзе количество людей с избыточном весом фиксировалось на уровне 15%, в то время как сейчас их доля достигла 44%. Также, считает он, количество пациентов с диабетом второго типа в СССР оценивалось в 10 раз меньше нынешних показателей, если учитывать отсутствие точной статистики в те времена.

