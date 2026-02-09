Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
09 февраля 2026 в 07:51

«Желеобразные американцы»: Мясников призвал вернуться в советские времена

Врач Мясников призвал отказаться от доставок и вернуться к советскому питанию

Александр Мясников Александр Мясников Фото: Владимир Песня/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Россиянам следует отказаться от доставок еды и вернуться к советскому питанию, чтобы не превратиться в «желеобразных американцев», заявил врач и телеведущий Александр Мясников в Telegram-канале. По его словам, над образом жизни тех времен можно сколько угодно смеяться, «над его компотом и рыбным днем», но уровень ожирения среди населения тогда был заметно ниже.

В те времена мы видели, что едим: картошка — картошка, курица — курица. Пельмени и котлеты делали сами, зная, что кладем. «Ультрапереработанная» пища была недоступна и добывалась по большому блату. Давайте вернемся в те времена хотя бы у себя на кухне, пока пищевая промышленность и доставка готовой еды не превратила нас в желеобразных американцев, — написал Мясников.

Врач отметил, что в Советском Союзе количество людей с избыточном весом фиксировалось на уровне 15%, в то время как сейчас их доля достигла 44%. Также, считает он, количество пациентов с диабетом второго типа в СССР оценивалось в 10 раз меньше нынешних показателей, если учитывать отсутствие точной статистики в те времена.

Ранее глава Национального фитнес-сообщества Елена Силина заявила, что женщинам не стоит слепо следовать чужим методикам похудения. По ее словам, для достижения наилучших результатов в программах снижения веса необходимо учитывать индивидуальные особенности каждого человека.

Россия
врачи
советы
питание
ожирение
Александр Мясников
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, где Долина прописалась после потери квартиры в Хамовниках
Стало известно о госпитализации звезды сериала «Не родись красивой»
Бывшего медиамагната приговорили к 20 годам тюрьмы
Российским военным передали партию Су-57 в новом техническом облике
ВС России поразили инфраструктуру для истребителей F-16 под Киевом
Общественник назвал способ повысить безопасность российских генералов
Россиянам напомнили о полумиллионных штрафах за сжигание чучела Масленицы
SHOT: дебоширы пригрозили взорвать одну из башен «Москва-Сити»
«Желеобразные американцы»: Мясников призвал вернуться в советские времена
ВСУ провалили контратаку у Чугуновки
Головорезы Зеленского и удары «Тюльпанов»: новости СВО к утру 9 февраля
Маск анонсировал строительство городов на Луне и Марсе
Стало известно, какая рыба больше всего подешевела в РФ за 2025 год
В Индии задержали три танкера за контрабанду нефти
Над Россией уничтожили 69 украинских БПЛА
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 9 февраля: инфографика
FPV-дроны ВС РФ лишили «глаз» разведку противника под Харьковом
В домах жителей Белгорода восстановили отопление
Военный вертолет потерпел крушение в Южной Корее
В России объяснили, почему Зеленский настаивает на встрече с Путиным
Дальше
Самое популярное
Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева
Общество

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева

Освистывание США и Израиля, флаг РФ: как прошло открытие Олимпиады-2026
Спорт

Освистывание США и Израиля, флаг РФ: как прошло открытие Олимпиады-2026

Дело о продаже органов в больнице Петербурга: что известно, кто причастен
Общество

Дело о продаже органов в больнице Петербурга: что известно, кто причастен

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.