Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 1 февраля 2026 года

Какой сегодня день? 1 февраля смотрят фильмы «Унесенные ветром» и «Нюрнбергский процесс», вдохновляются абстрактной живописью, читают о приключениях Робинзона Крузо. Также сегодня говорят благодарности лифтерам и заглядывают за спину.

Памятные даты и исторические события 1 февраля

1 февраля во многих странах отмечается День хиджаба — праздник, который привлекает внимание не только мусульман, но и людей разных культур и вероисповеданий.

«Хиджаб» в переводе с арабского означает «покров». Традиционно он символизирует скромность и чистоту, скрывая женскую красоту от посторонних взглядов. В современном мире хиджаб часто ассоциируется с большим платком, покрывающим голову и плечи, но его значение гораздо глубже — это синоним веры, достоинства и личного выбора.

Этот день предлагает всем, независимо от веры, задуматься о многообразии мира и важности уважения к чужой культуре.

Какие праздники отмечают 1 февраля еще? В России неофициально, но заслуженно чествуют тех, кто каждый день поднимает наш комфорт на новый уровень, — работников лифтового хозяйства, или просто лифтеров.

Сложно представить современный многоквартирный дом без этого незаменимого устройства. Лифт — это не просто кабинка, а настоящий спасатель для родителей с колясками, пожилых людей и всех, кто устал после долгого дня. Мы вспоминаем о его важности чаще всего в самый неподходящий момент — когда он вдруг ломается. И именно тогда на помощь приходят те, кого мы сегодня поздравляем, — мастера, настраивающие и ремонтирующие лифты.

Так что в этот день давайте скажем спасибо специалистам, которые обеспечивают бесперебойную работу лифтов, следят за их безопасностью и помогают нам избежать пешего подъема на 20-й этаж.

Необычные праздники и интересные факты

Сегодня отмечается День заглядывания за спину. Это праздник для самых любопытных, день, когда можно и нужно оглянуться вокруг.

Жизнь полна интересных деталей: странная вывеска, игра света в луже, чей-то смех за углом или необычное облако. Иногда стоит просто обернуться — и вы увидите историю, красоту или загадку, которая заставит улыбнуться или задуматься. Этот праздник напоминает, что мир гораздо интереснее, если не идти по нему, уткнувшись в землю.

Так что сегодня смело смотрите по сторонам, задавайте вопросы, ищите неочевидные связи и позвольте себе быть немножко детективом в собственной жизни.

Еще один необычный праздник сегодня — День Робинзона Крузо. Он посвящен одному из самых психологически стойких литературных героев. Но знаете ли вы, что эта история о выживании основана на реальных событиях?

Праздник учрежден в память о спасении шотландского моряка Александра Селькирка, который провел несколько лет в одиночестве на необитаемом острове у берегов Чили. Именно 1 февраля 1709 года его забрали с острова, а уже в 1719 году писатель Даниэль Дефо, вдохновившись этой историей, написал бессмертный роман о Робинзоне Крузо.

Церковные и религиозные праздники сегодня

Какой сегодня праздник в мире религии? 1 февраля отмечается День Макария.

Именины и дни ангела сегодня

Именины сегодня отмечают Антон, Арсений, Ефим, Макар, Марк, Николай, Петр, Савва, Федор, Феодосия и Евфрасия.

Этот день в истории: что произошло 1 февраля

Важное историческое событие сегодня — открытие «Черной Марии», первого в мире киносъемочного павильона. Инженер Томас Эдисон построил его в 1893 году в Нью-Джерси.

Строительство обошлось в $637. Внутри павильона было две комнаты: сцена для актеров и комната для операторов с кинокамерой. Чтобы поймать как можно больше света, здание вращалось за солнцем, ведь тогда еще не было мощного электрического освещения для съемок.

1 февраля 1923 года в Петрограде, в здании на набережной Фонтанки, открылась первая в СССР сберегательная касса. Именно с этого дня началась история отечественной финансовой системы, которая помогала людям копить и хранить деньги под защитой государства.

Кассы быстро завоевали доверие: вклады были тайными, деньги можно было снять в любой момент, а еще появились первые сберкнижки — настоящий прорыв для учета личных накоплений. Со временем сберкассы стали выполнять и банковские операции: принимали платежи, оформляли переводы и даже продавали облигации государственных займов.

Кто умер и родился 1 февраля

В этот день 1828 года родился Николай Телешов — русский изобретатель, которого можно назвать отцом отечественной авиации. Он не только создал первый в России проект самолета, но и разработал один из самых ранних в мире проектов реактивного летательного аппарата, получив на него патент в 1867 году.

1 февраля 1901 года появился на свет американский актер Кларк Гейбл, который стал настоящим символом Голливуда. Он покорил публику в таких фильмах, как «Унесенные ветром», «Это случилось однажды ночью», «Любимец учителя».

В начале февраля 1925 года у поэтессы Марины Цветаевой и Сергея Эфрона родился сын Георгий. Эфрон-младший был талантливым автором. Его дневники, написанные на русском и французском, стали уникальным свидетельством последних лет жизни Цветаевой и судьбы их семьи в эмиграции.

1 февраля 1944 года скончался нидерландский художник Пит Мондриан, который стал одним из отцов-основателей абстрактной живописи. Его геометрические композиции из линий и прямоугольников, выполненные в чистых цветах, породили целые новые направления в искусстве XX века, доказав, что простота может быть гениальной.

Актер Бастер Китон, ушедший из жизни 1 февраля 1966 года, был настоящим королем немой комедии. Его знаменитая «каменная» маска, невероятные трюки сделали его легендой. Фильмы вроде «Паровоз „Генерал“» и «Кинооператор» до сих пор заставляют смеяться до слез, доказывая, что настоящий юмор бессмертен.

1 февраля 2014 года умер австрийский актер и режиссер Максимилиан Шелл. Его звездный час наступил в 1961 году, когда он получил «Оскар» и премию «Золотой глобус» за блестящую роль в фильме «Нюрнбергский процесс».