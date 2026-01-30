Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 30 января 2026 года

Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 30 января 2026 года

Какой сегодня день? 30 января смотрят немой шедевр режиссера Чарли Чаплина — фильм «Огни большого города», читают биографию создателя компьютерной мыши и изучают философию активиста из Индии Махатмы Ганди. Также сегодня едят круассаны и веселятся на работе.

Памятные даты и исторические события 30 января

30 января — день, когда зима начинает потихоньку отступать, а мы чествуем ее самых сказочных героев: Деда Мороза и Снегурочку. Этот праздник уходит корнями в древние славянские традиции, когда люди провожали суровые морозы и готовились к встрече весны.

По легенде, именно в это время Снегурочка, влюбившись в человека по велению бога Леля, оставалась с людьми, но с первым ярким лучом весеннего солнца таяла, превращаясь в легкое облачко. Дед Мороз же олицетворял уходящую зиму, которую благодарили за снежный покров, защищавший землю.

В День Деда Мороза и Снегурочки было принято устраивать веселые гулянья, лепить снеговиков — «помощников» Мороза, украшая их лентами и дарами природы. Так люди «будили» землю и готовились к шумной Масленице.

Какие праздники отмечают 30 января еще? Ежегодно школы по всему миру наполняются особым настроением — в этот день отмечается Школьный день ненасилия и мира. Праздник родился в 1964 году благодаря испанскому поэту-пацифисту Льоренсу Видалю Виду, который верил, что образование должно строиться на любви и дружбе.

В этот день во многих школах проводятся уроки толерантности, играют в командные игры, обсуждают, как решать конфликты без агрессии, и устраивают творческие мастер-классы.

Необычные праздники и интересные факты

Сегодня гастрономический праздник — Всемирный день круассанов. Воздушная выпечка давно стала символом Франции, но одна из популярных легенд гласит, что это не совсем так.

Поговаривают, что прообраз круассана родился в Вене в 1683 году, когда город осаждали османские войска. Бдительные пекари, работавшие ночью, якобы услышали подкоп турок и подняли тревогу, что помогло отбить атаку. В честь победы они создали булочку в форме полумесяца — символа Османской империи. Так что этот день проводим с парочкой круассанов!

30 января также отмечается еще один необычный праздник — День веселья на работе. Он призван напомнить, что работа может и должна приносить радость. Идея родилась в США, где давно поняли: счастливый сотрудник — это продуктивный сотрудник.

Позитивная атмосфера, шутки и легкое общение с коллегами не только поднимают настроение, но и снижают стресс, усиливают креативность и укрепляют командный дух.

Церковные и религиозные праздники сегодня

Какой сегодня праздник в мире религии? В этот день вспоминают преподобного Антония Великого.

Именины и дни ангела сегодня

Именины сегодня отмечают обладатели сильных и древних имен: Антон и Антонина, Георгий, Иван, а также Ахилл, Мартирий и Феодосий.

Этот день в истории: что произошло 30 января

236 лет назад на реке Тайн в Англии произошло событие, изменившее историю спасения на воде: была испытана первая в мире специализированная спасательная шлюпка берегового базирования — лодка «Ориджинал». Ее создателем стал инженер Генри Гритхэ. Он создал ее после трагического случая 1789 года. В тот год команда из восьми человек погибла в воде почти у берега, потому что помочь им было просто не на чем.

«Ориджинал» длиной около девяти метров и с десятью веслами положила начало системной береговой спасательной службе. Уже к 1839 году более 30 станций на Британских островах были оснащены подобными лодками.

Какой сегодня день в мире кинематографа? 30 января 1931 года в нью-йоркском кинотеатре зажглись «Огни большого города» — премьера одного из самых пронзительных фильмов актера и режиссера Чарли Чаплина.

Этот фильм — визитная карточка темы «маленького человека». Он рассказывает трогательную историю бродяги Чарли, который влюбляется в слепую цветочницу и готов на все, чтобы ей помочь. Восьмая полнометражная работа Чаплина поразила зрителей смесью грустного юмора и глубокой человечности.

Кто умер и родился 30 января

Джеймс Уатт, родившийся 30 января 1736 года, — шотландский инженер, который не просто усовершенствовал паровую машину, а создал универсальный двигатель двойного действия, который стал двигателем промышленной революции. И именно в его честь названа единица мощности — ватт.

В этот день 1872 года появился на свет русский изобретатель Глеб Котельников. Он вошел в историю как создатель первого ранцевого авиационного парашюта. Он был уверен: спасательное средство должно всегда быть на летчике и срабатывать мгновенно.

101 год назад родился Дуглас Энгельбарт, изобретатель, изменивший мир компьютеров. Он подарил нам первую компьютерную мышку, а также заложил основы графического интерфейса, гипертекста и онлайн-конференций.

30 января 1836 года умерла филадельфийская швея Бетси Росс. Согласно популярной легенде, именно она создала первый флаг США. Хотя исторических документов, подтверждающих эту историю, не сохранилось.

30 января 1850 года скончалась княгиня Евдокия Голицына — одна из красивейших женщин своей эпохи и хозяйка популярного литературного салона. Ее гостиная в Петербурге была центром притяжения для умов и талантов. Ее частым гостем был молодой поэт Александр Пушкин.

В этот день 1948 года не стало лидера движения за независимость Индии Махатмы Ганди. Его философия ненасилия, сатьяграха, предполагала, что протест может быть мощным оружием даже без единого выстрела.