Головорезы Зеленского и удары «Тюльпанов»: новости СВО к утру 9 февраля

Расчеты минометов «Тюльпан» уничтожили укрепленные подземные командные пункты управления ВСУ, элитное российское подразделение «Рубикон» продемонстрировало высочайшую эффективность беспилотных войск, РФ впервые показала новейшую РСЗО «Сарма». Самые важные темы дня по конфликту на Украине — в утренней сводке NEWS.ru.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к вечеру 8 февраля, читайте в материале NEWS.ru.

ПВО России за неделю сбила более тысячи украинских БПЛА

Российская ПВО за неделю уничтожила 1096 украинских БПЛА, следует из данных Минобороны РФ. Наибольшее количество дронов было сбито в понедельник и четверг — 202 и 381 единица соответственно.

Среднесуточный показатель сбитых дронов превысил 150 единиц. Активность украинских беспилотников пришлась в основном на западные регионы страны.

ВС РФ подорвали укрепленные подземные объекты ВСУ

Расчеты минометов «Тюльпан» Западной группировки уничтожили укрепленные подземные командные пункты управления и позиции ВСУ в Купянском районе Харьковской области, передала пресс-служба Минобороны России. В ведомстве отметили, что противник использовал объекты для распределения и ротации личного состава.

Российские военные отметили, что «Тюльпан» — одно из самых важных средств поражения, и потому является важной целью для ВСУ. Чтобы сберечь технику, бойцы «смотрят в оба», отметил командир минометного взвода с позывным Большой.

Самоходный миномет артиллерии 2С4 «Тюльпан» Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

На Западе забеспокоились из-за «Рубикона»

Элитное российское подразделение «Рубикон» демонстрирует высочайшую эффективность беспилотных войск в зоне проведения специальной военной операции, сообщает немецкое СМИ. Авторы назвали его «автономным комплексом уничтожения». По словам журналистов, «Рубикон» — это постоянная угроза 24 часа в сутки.

Авторы материала также отметили, что «Рубикон» полностью независим. Он самостоятельно производит разведку и выбирает цели. Эффективность подразделения обусловлена не интеграцией, а его «разобщенностью», считают аналитики.

Россия впервые показала новейшую РСЗО «Сарма»

На международной выставке вооружений World Defense Show 2026 в Саудовской Аравии Россия впервые представила новейший образец РСЗО «Сарма». Отмечается, что машина уже проходит испытания в зоне специальной военной операции.

На выставке «Сарма» показана в составе единого разведывательно-ударного комплекса для нанесения огневого поражения. Вместе с ней демонстрируются беспилотник для разведки целей и современная система управления артиллерийским огнем.

Украинская мобилизация ужаснула Запад

Ирландский журналист Чей Боуз заявил, что насильственная мобилизация на Украине выглядит как столкновение мирных жителей с «головорезами президента Украины Владимира Зеленского». По его словам, таковой видит «свободную Европу» ЕС и НАТО.

Так Боуз прокомментировал видео в соцсетях, на котором можно увидеть, как прохожие смогли защитить мужчину от агрессивных сотрудников ТЦК. Молодого человека пытались насильно затолкать в микроавтобус, к нему также применяли физическое насилие.

ТЦК Украины Фото: Anastasiia Smolienko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Очевидцы сообщили о серии мощных взрывов над Курском

Telegram-канал SHOT сообщил, что в пригороде Курска прогремела серия взрывов. По версии канала, российская ПВО сбивала вражеские дроны. Минобороны РФ и местные власти информацию не комментировали.

Как сообщил SHOT, первый взрыв был слышен около 22:50 мск, затем последовало еще не менее трех хлопков. Канал пишет, что местные жители видели в небе яркие вспышки.

