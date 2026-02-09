Зимняя Олимпиада — 2026
09 февраля 2026 в 07:50

ВСУ провалили контратаку у Чугуновки

ТАСС: ВСУ обратились в бегство у Чугуновки после провала контратаки

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети
ВСУ пытались вернуть позиции у Чугуновки Харьковской области, сообщили ТАСС в российских силовых структурах. Собеседник агентства отметил, что попытка контратаковать была отражена, противник обратился в бегство.

В результате слаженных действий наших бойцов контратака отражена, а противник обращен в бегство. Населенный пункт под контролем ВС РФ, — подчеркнул собеседник агентства.

Ранее российские военные в ходе комбинированного удара на Харьковском направлении уничтожили пусковую установку РСЗО HIMARS. Ликвидированная в районе Юрченково техника использовалась для обстрелов гражданских объектов Белгорода. Вместе с ней был нейтрализован взвод личного состава ВСУ.

До этого группировка войск «Запад» и мобильные огневые группы сбили 19 беспилотников самолетного типа и 58 тяжелых боевых квадрокоптеров ВСУ. В Минобороны РФ уточнили, что за этот период было выявлено и ликвидировано 43 пункта управления беспилотной авиацией противника.

Тем временем младший сержант Роман Чамаев в одиночку ликвидировал группу диверсантов ВСУ во время доставки припасов. В МО РФ добавили, что его неожиданный фланговый удар привел к уничтожению большей части вражеского отряда.

ВСУ
ВС РФ
контратаки
Харьковская область
