Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 февраля 2026 в 00:05

Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 2 февраля 2026 года

Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 2 февраля 2026 года Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 2 февраля 2026 года Фото: Георгий Зельма/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Какой сегодня день? 2 февраля смотрят фильм «Франкенштейн» 1931 года, наблюдают за тем, как из своей норки вылезает сурок, играют на укулеле. Также в этот день поют песню «Очи черные» и подпевают певице Шакире.

Памятные даты и исторические события 2 февраля

2 февраля — день окончания Сталинградской битвы. В 1943 году советские войска поставили победную точку в одной из самых масштабных и кровопролитных битв Великой Отечественной войны.

Сражение за Сталинград, длившееся с июля 1942 года, стало переломным моментом. Гитлеровцы рвались к нефти Кавказа и плодородным землям, но встретили не просто сопротивление, а стальную волю защитников города. 19 ноября 1942 года Красная армия перешла в грандиозное контрнаступление, окружив и уничтожив огромную группировку врага. Именно 2 февраля последние немецкие части капитулировали.

Какие праздники отмечают 2 февраля еще? Сегодня праздник для настоящих героев севера — День ездовых собак. Они служат человеку не одно тысячелетие, помогая преодолевать снежные пустыни там, где даже техника порой отступает.

Хаски, маламуты, лайки — всего около 20 пород объединяет невероятная выносливость, сила и преданность. Они способны везти упряжки на огромные расстояния, не боясь мороза и усталости. Но важно помнить: такие собаки — не просто домашние любимцы. Им нужны постоянные нагрузки, движение и внимание, ведь их энергия и инстинкты требуют простора и дела.

Так что сегодня стоит не только восхититься красотой и силой этих удивительных животных, но и задуматься об ответственности. Заводя ездовую собаку, вы принимаете в дом не просто питомца, а партнера, чья стихия — ветер, снег и дорога.

Необычные праздники и интересные факты

2 февраля во всем мире струны звучат по-особенному, ведь это День укулеле — праздник самой солнечной и миниатюрной гитары. Ее задорный, будто прыгающий звук мгновенно поднимает настроение, словно кусочек гавайского лета.

Какие праздники отмечают 2 февраля Какие праздники отмечают 2 февраля Фото: Социальные сети

Не стоит недооценивать этот маленький инструмент из-за его размера. За звонким тембром скрывается огромная душа. Многие, взяв укулеле в руки, уже не могут с ней расстаться, даже если раньше никогда не играли. С гавайского название переводится как «прыгающая блоха» — настолько укулеле подвижная.

Так что сегодня есть отличный повод послушать зажигательные мелодии или даже попробовать извлечь пару аккордов самостоятельно.

Сегодня мир замирает в ожидании прогноза от пушистого синоптика планеты — сурка. Эта очаровательная традиция отмечается 2 февраля в Канаде и США. Если животное в День сурка, выглянув из норы, не видит своей тени из-за облачной погоды — это добрый знак, означающий, что зима сдает позиции и весна уже на пороге. Но если день ясный и собственная тень пугает сурка, он поспешно скрывается обратно — значит, морозам суждено царствовать еще как минимум шесть недель. Вот такой необычный праздник сегодня!

Эта легенда, уходящая корнями в европейские народные поверья, превратилась в яркие фестивали с парадами, где главный герой — местный сурок-знаменитость.

Церковные и религиозные праздники сегодня

В мире религии сегодня, 2 февраля, отмечается Ефимьев день.

Именины и дни ангела сегодня

Свои именины сегодня отмечают обладатели многих прекрасных имен. Среди мужских — Ефим, Василид, Евтихий, Лаврентий, Лев, Павел и другие. Среди женских — Инна, Римма и Пинна.

Этот день в истории: что произошло 2 февраля

Важное историческое событие сегодня — издание указа царя Петра I, который положил начало Балтийскому флоту. Это случилось 2 февраля 1702 года. Глава государства велел начать строительство кораблей на Ладожском озере. Этот день стал официальным днем рождения Балтийского флота России.

2 февраля — какой сегодня праздник отмечают в России и мире 2 февраля — какой сегодня праздник отмечают в России и мире Фото: Министерство обороны РФ/РИА Новости

Флот создавался не для красоты — он был нужен для защиты страны и укрепления ее влияния. Главной базой стал Кронштадт, откуда корабли отправлялись на защиту рубежей. Уже в ходе Северной войны балтийцы одержали первые победы над шведским флотом, а позже прославились в морских походах 1813–1814 годов.

Но слава Балтийского флота — не только в сражениях. Его моряки и корабли внесли огромный вклад в мировую науку: совершали географические открытия, проводили исследования и создавали новые технологии.

2 февраля 1892 года мир получил изобретение, без которого сегодня не открыть ни одну газировку, — металлическую пробку-корону. Ее создал американский изобретатель Уильям Пейнтер, уставший от того, что обычные пробки плохо держали газ и пропускали воздух.

Он придумал простую и гениальную конструкцию: гофрированный металлический колпачок с пробковой прокладкой внутри, который плотно обхватывал горлышко бутылки. Чтобы она держалась идеально, Пейнтер даже разработал новый стандарт для самих бутылок. С тех пор напитки оставались игристыми, а открывание бутылки превратилось в тот самый знакомый цокающий звук праздника.

Кто умер и родился 2 февраля

В этот день 1812 года родился Евгений Гребенка — русский поэт, чьи стихи стали народными песнями. Именно он автор знаменитых строк «Очи черные» и «Молода еще я девица была», которым уже почти два века.

Валерий Чкалов, родившийся 2 февраля 1904 года, — человек — легенда советской авиации. В 1937 году он не просто перелетел через Северный полюс, а проложил воздушный мост из Москвы в Америку, доказав, что нет невозможных маршрутов. Его имя стало символом дерзости и мастерства.

Свое 49-летие сегодня отмечает Шакира — колумбийская суперзвезда, покорившая мир голосом, страстью и уникальным стилем. Еще в школе она блистала, смешивая латиноамериканские ритмы, арабские мотивы и рок-н-ролл, а ее фирменный танец живота стал визитной карточкой.

2 февраля 1925 года скончался Прохор Горохов, русский поэт-самоучка, чьи строки стали народными. Он написал знаменитую песню «Бывали дни веселые», которую уже больше века с теплом поют за столом.

Кто умер 2 февраля Кто умер 2 февраля Фото: Scherl/Global Look Press

Также в этот день, но уже в 1969 году, умер Борис Карлофф — актер, ставший иконой жанра ужасов. Его прорывом стала культовая роль Чудовища в фильме «Франкенштейн» 1931 года, которая принесла ему всемирную славу.

2 февраля 1979 года не стало легенды панк-рока Сида Вишеса. Ему был 21 год. Прославившись как харизматичный басист группы Sex Pistols, он воплотил собой бунтарский дух эпохи.

история
даты
праздники
события
Алина Ясинская
А. Ясинская
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мощный кулак России: почему Европа до дрожи боится Балтийского флота
Россия собирается расширить авиасообщение с одной страной
Трамп рассказал, как решил бы финансовые проблемы ООН
Съемное жилье и отсутствие денег: Долина рассказала о жизни после скандала
В Госдуме рассказали о заключении мира между РФ и Японией
Постояльцев интерната в Прокопьевске заставляют работать с пяти утра
В Иране обнародовали имена почти трех тысяч погибших в ходе протестов
«Это наша земля»: Россия заставит Японию признать правду о Курилах
В Европе отреагировали на заявление Каллас о переговорах с Россией
«Без перекладывания ответственности»: глава МИД Франции о контактах с РФ
На Кубани фрагменты БПЛА упали на территорию частного дома
ПВО уничтожила десятки беспилотников ВСУ в разных регионах России
Стало известно, почему ВСУ боятся боевых действий в лесу под Сумами
В Белгородской области дрон ВСУ уничтожил грузовик и тяжело ранил водителя
Еще два аэропорта на Кавказе закрылись
Житель Новой Москвы нашел в упаковке рыбы опасное вещество
Развод с Бероевым, измена, критика Богомолова: как живет Ксения Алферова
Зеленский рассказал, когда украинские переговорщики отправятся в Абу-Даби
«Я бы умерла»: Долина раскрыла, как смогла пережить ситуацию с квартирой
БПЛА ВСУ повредили многоэтажку в Славянске-на-Кубани
Дальше
Самое популярное
Готовим минтай в сметанном соусе с луком: недорого и вкусно
Семья и жизнь

Готовим минтай в сметанном соусе с луком: недорого и вкусно

Простое песочное печенье всего из трех ингредиентов: 20 минут, и готово
Семья и жизнь

Простое песочное печенье всего из трех ингредиентов: 20 минут, и готово

Вкусный плов из свинины — сытное и ароматное блюдо на каждый день
Семья и жизнь

Вкусный плов из свинины — сытное и ароматное блюдо на каждый день

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.