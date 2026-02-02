Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 2 февраля 2026 года

Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 2 февраля 2026 года

Какой сегодня день? 2 февраля смотрят фильм «Франкенштейн» 1931 года, наблюдают за тем, как из своей норки вылезает сурок, играют на укулеле. Также в этот день поют песню «Очи черные» и подпевают певице Шакире.

Памятные даты и исторические события 2 февраля

2 февраля — день окончания Сталинградской битвы. В 1943 году советские войска поставили победную точку в одной из самых масштабных и кровопролитных битв Великой Отечественной войны.

Сражение за Сталинград, длившееся с июля 1942 года, стало переломным моментом. Гитлеровцы рвались к нефти Кавказа и плодородным землям, но встретили не просто сопротивление, а стальную волю защитников города. 19 ноября 1942 года Красная армия перешла в грандиозное контрнаступление, окружив и уничтожив огромную группировку врага. Именно 2 февраля последние немецкие части капитулировали.

Какие праздники отмечают 2 февраля еще? Сегодня праздник для настоящих героев севера — День ездовых собак. Они служат человеку не одно тысячелетие, помогая преодолевать снежные пустыни там, где даже техника порой отступает.

Хаски, маламуты, лайки — всего около 20 пород объединяет невероятная выносливость, сила и преданность. Они способны везти упряжки на огромные расстояния, не боясь мороза и усталости. Но важно помнить: такие собаки — не просто домашние любимцы. Им нужны постоянные нагрузки, движение и внимание, ведь их энергия и инстинкты требуют простора и дела.

Так что сегодня стоит не только восхититься красотой и силой этих удивительных животных, но и задуматься об ответственности. Заводя ездовую собаку, вы принимаете в дом не просто питомца, а партнера, чья стихия — ветер, снег и дорога.

Необычные праздники и интересные факты

2 февраля во всем мире струны звучат по-особенному, ведь это День укулеле — праздник самой солнечной и миниатюрной гитары. Ее задорный, будто прыгающий звук мгновенно поднимает настроение, словно кусочек гавайского лета.

Какие праздники отмечают 2 февраля Фото: Социальные сети

Не стоит недооценивать этот маленький инструмент из-за его размера. За звонким тембром скрывается огромная душа. Многие, взяв укулеле в руки, уже не могут с ней расстаться, даже если раньше никогда не играли. С гавайского название переводится как «прыгающая блоха» — настолько укулеле подвижная.

Так что сегодня есть отличный повод послушать зажигательные мелодии или даже попробовать извлечь пару аккордов самостоятельно.

Сегодня мир замирает в ожидании прогноза от пушистого синоптика планеты — сурка. Эта очаровательная традиция отмечается 2 февраля в Канаде и США. Если животное в День сурка, выглянув из норы, не видит своей тени из-за облачной погоды — это добрый знак, означающий, что зима сдает позиции и весна уже на пороге. Но если день ясный и собственная тень пугает сурка, он поспешно скрывается обратно — значит, морозам суждено царствовать еще как минимум шесть недель. Вот такой необычный праздник сегодня!

Эта легенда, уходящая корнями в европейские народные поверья, превратилась в яркие фестивали с парадами, где главный герой — местный сурок-знаменитость.

Церковные и религиозные праздники сегодня

В мире религии сегодня, 2 февраля, отмечается Ефимьев день.

Именины и дни ангела сегодня

Свои именины сегодня отмечают обладатели многих прекрасных имен. Среди мужских — Ефим, Василид, Евтихий, Лаврентий, Лев, Павел и другие. Среди женских — Инна, Римма и Пинна.

Этот день в истории: что произошло 2 февраля

Важное историческое событие сегодня — издание указа царя Петра I, который положил начало Балтийскому флоту. Это случилось 2 февраля 1702 года. Глава государства велел начать строительство кораблей на Ладожском озере. Этот день стал официальным днем рождения Балтийского флота России.

2 февраля — какой сегодня праздник отмечают в России и мире Фото: Министерство обороны РФ/РИА Новости

Флот создавался не для красоты — он был нужен для защиты страны и укрепления ее влияния. Главной базой стал Кронштадт, откуда корабли отправлялись на защиту рубежей. Уже в ходе Северной войны балтийцы одержали первые победы над шведским флотом, а позже прославились в морских походах 1813–1814 годов.

Но слава Балтийского флота — не только в сражениях. Его моряки и корабли внесли огромный вклад в мировую науку: совершали географические открытия, проводили исследования и создавали новые технологии.

2 февраля 1892 года мир получил изобретение, без которого сегодня не открыть ни одну газировку, — металлическую пробку-корону. Ее создал американский изобретатель Уильям Пейнтер, уставший от того, что обычные пробки плохо держали газ и пропускали воздух.

Он придумал простую и гениальную конструкцию: гофрированный металлический колпачок с пробковой прокладкой внутри, который плотно обхватывал горлышко бутылки. Чтобы она держалась идеально, Пейнтер даже разработал новый стандарт для самих бутылок. С тех пор напитки оставались игристыми, а открывание бутылки превратилось в тот самый знакомый цокающий звук праздника.

Кто умер и родился 2 февраля

В этот день 1812 года родился Евгений Гребенка — русский поэт, чьи стихи стали народными песнями. Именно он автор знаменитых строк «Очи черные» и «Молода еще я девица была», которым уже почти два века.

Валерий Чкалов, родившийся 2 февраля 1904 года, — человек — легенда советской авиации. В 1937 году он не просто перелетел через Северный полюс, а проложил воздушный мост из Москвы в Америку, доказав, что нет невозможных маршрутов. Его имя стало символом дерзости и мастерства.

Свое 49-летие сегодня отмечает Шакира — колумбийская суперзвезда, покорившая мир голосом, страстью и уникальным стилем. Еще в школе она блистала, смешивая латиноамериканские ритмы, арабские мотивы и рок-н-ролл, а ее фирменный танец живота стал визитной карточкой.

2 февраля 1925 года скончался Прохор Горохов, русский поэт-самоучка, чьи строки стали народными. Он написал знаменитую песню «Бывали дни веселые», которую уже больше века с теплом поют за столом.

Кто умер 2 февраля Фото: Scherl/Global Look Press

Также в этот день, но уже в 1969 году, умер Борис Карлофф — актер, ставший иконой жанра ужасов. Его прорывом стала культовая роль Чудовища в фильме «Франкенштейн» 1931 года, которая принесла ему всемирную славу.

2 февраля 1979 года не стало легенды панк-рока Сида Вишеса. Ему был 21 год. Прославившись как харизматичный басист группы Sex Pistols, он воплотил собой бунтарский дух эпохи.