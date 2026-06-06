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06 июня 2026 в 07:40

Не верьте, что «Клубничное облако» сложное. Я справился, и вы сможете — вкус того стоит

Фото: D-NEWS.ru
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Я всегда думал, что торты с ягодами — это для профи. Но решился на «Клубничное облако» и понял: домашняя выпечка может быть шедевром.

Ингредиенты

Для бисквита: сливочное масло — 100 г, яйца — 4 шт., сахар — 150 г, мука — 120 г, крахмал — 30 г, разрыхлитель — 1 ч. л., соль — щепотка.

Для клубничного желе: клубника — 300 г, сахар — 80 г, желатин — 10 г, вода — 50 мл.

Для крема: сливки 33% — 400 мл, сахарная пудра — 80 г, творожный сыр — 200 г.

Для пропитки: клубника — 100 г, вода — 50 мл, сахар — 30 г. Для украшения: свежая клубника — 200 г.

Как готовлю

Сначала пеку бисквит. Взбиваю яйца с сахаром до плотной пены, аккуратно вмешиваю мучную смесь и растопленное масло. Выпекаю 40 минут при 180 градусах, затем остужаю и отправляю в холодильник на ночь. Тем временем делаю клубничное желе: пюрирую ягоды, смешиваю с сахаром, довожу до кипения, добавляю замоченный желатин. Разливаю по формам, замораживаю.

Крем: взбиваю холодные сливки с пудрой, затем вмешиваю творожный сыр. Собираю торт: разрезаю бисквит на три коржа, пропитываю каждый клубничным сиропом, выкладываю слой крема, сверху замороженное желе, снова крем и так далее. Убираю в холодильник на 3–6 часов, потом украшаю свежей клубникой. Результат — нежный, сочный, тающий во рту десерт.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Вкус получился насыщенным, сливочным, с яркими ягодными нотками, а крем — стабильным и не жирным. Мой лайфхак: пропитайте коржи сиропом от клубники, если хотите максимальной сочности. Хранить торт лучше в холодильнике, но предупреждаю — он вряд ли доживет до утра.

Проверено редакцией
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Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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