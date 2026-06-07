Тру тесто на крупной терке и запекаю горкой — к чаю подаю «Творожную паутинку»: нежное, рассыпчатое печенье

Замораживаю творожное тесто в бруске, а потом тру на крупной терке и выпекаю горкой — получаю «Творожную паутинку». Никакой раскатки, никаких формочек: просто натираю замерзшую массу на противень, и она сама превращается в хрупкое, нереально рассыпчатое печенье, которое тает во рту, оставляя маслянисто-творожное послевкусие.

Для приготовления вам понадобится: 200 г творога (жирность от 5%), 200 г сливочного масла (комнатной температуры), 2 стакана муки (примерно 250 г), 0,5 стакана сахара (100 г), щепотка соли, 1 ч. ложка разрыхлителя, ванилин по вкусу. Масло разотрите с сахаром, добавьте творог, затем муку с разрыхлителем и солью, замесите тесто. Сформируйте прямоугольный брусок, заверните в пленку и уберите в морозилку на 1–2 часа (можно и на ночь). Замороженное тесто натрите на крупной терке прямо на противень, застеленный пергаментом, распределяя горкой, не утрамбовывая. Выпекайте при 180°C 15–20 минут до золотистого цвета. Дайте остыть — печенье станет еще более хрупким. Подавайте к чаю, кофе или молоку.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже попробовала эту «Творожную паутинку». Даже те, кто не любит возиться с тестом, оценили метод «заморозил и натер». Кстати, вместо сахара можно добавить мед — печенье будет ароматнее. Находка, а не рецепт!