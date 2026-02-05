Этот трюк с томатной пастой изменит вкус капусты навсегда

Современные кулинары почему-то обходят стороной этот рецепт простого и вкусного блюда с пекинской капустой, хотя он заслуживает внимания. Фишка метода — овощ не обжаривается и не тушится классическим способом, а медленно доходит до готовности под закрытой крышкой с добавлением небольшого количества жидкости, благодаря чему проявляется природная сладость и остается приятная упругость листьев.

Порубите капусту (400 г) на крупные кусочки размером примерно 4×4 см. В сковородке с утолщенным дном прокалите масло, затем отправьте туда рубленый чеснок (пару долек) вместе с томатной пастой (2 ст. ложки), подержите на огне полминуты. Разместите сверху нарезанную капусту, добавьте воду (50 мл), щедро присыпьте копченой паприкой (1 ч. ложка) и плотно прикройте. Держите на умеренном пламени 7 минут без помешивания. После этого бережно разверните овощные кусочки при помощи лопатки и продолжайте приготовление еще 5 минут. Сдобрите солью с перцем, украсьте семенами кунжута (1 ч. ложка).

Данный рецепт простого и вкусного блюда с пекинской капустой — живое подтверждение того, что выразительные вкусовые сочетания создаются из скромного набора компонентов и креативного метода готовки.

Калорийность на 100 г: 52 ккал.

БЖУ: 2,1/2,8/5,3.

Ранее мы делились с вами рецептом идеального ужина с горбушей.