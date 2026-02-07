Пекинская капуста с мясом: домашний хит

Хотите сытное блюдо без хлопот? Пекинская капуста мягко тушится и пропитывается соками. Это универсальный ужин для всей семьи, который готовится за полчаса.

Блюдо подойдет для холодных вечеров. Нарежьте 400 г пекинской капусты крупно, 300 г свинины или говядины кубиками. Обжарьте мясо на 1 ст. л. масла с луком и чесноком. Добавьте капусту, 2 помидора, 1 болгарский перец, специи и 100 мл воды. Тушите 20 минут под крышкой. В конце — свежая зелень. Выход — 4 порции, около 250 ккал на 100 г. Нежно и ароматно!

