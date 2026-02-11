Зимняя Олимпиада — 2026
Готовим за 15 минут: изящная закуска из цельных листьев пекинской капусты

Готовим за 15 минут: изящная закуска из цельных листьев пекинской капусты
Привыкли, что пекинская капуста хороша лишь в шинкованном виде? Попробуйте использовать ее цельные упругие листья как основу для яркой закуски, которая готовится за пару минут, но впечатляет сочетанием свежести и пикантной начинки.

Для этого рецепта вам понадобится: 1 свежий кочан пекинской капусты (около 500 г), 200 г отварного куриного филе, 1 свежий огурец, 4 ст. л. сметаны, 1 ч. л. дижонской горчицы, соль и свежемолотый черный перец по вкусу, небольшой пучок укропа, 1 ч. л. лимонного сока.

Аккуратно отделите 8–10 цельных крупных листьев. Промойте их и тщательно обсушите. Слегка подрежьте утолщенную нижнюю часть центральной жилки каждого листа (не насквозь!), чтобы лист стал более гибким и не ломался при сворачивании.

Для начинки: крабовые палочки или куриное филе мелко порубите. Огурец нарежьте мелкими кубиками. Укроп измельчите. В миске смешайте белковую основу, огурец, йогурт, горчицу, лимонный сок, укроп, соль и перец. Масса должна быть однородной и достаточно густой.

На широкую часть каждого подготовленного листа выложите 1–1,5 столовые ложки начинки. Не переполняйте! Сформируйте аккуратную лодочку: подверните боковые края листа внутрь, а затем сверните от широкой части к узкой, как голубец или спринг-ролл. Должна получиться плотная компактная трубочка с начинкой, полностью завернутой в нежный капустный лист. Выложите готовые лодочки на блюдо швом вниз. Подавайте немедленно.

  • Совет: для более насыщенного вкуса дайте начинке настояться 15 минут в холодильнике перед формированием лодочек. А для пикантности в нее можно добавить немного мелко порубленных маринованных огурчиков или каперсов.

Оксана Головина
О. Головина
