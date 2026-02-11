Зимняя Олимпиада — 2026
Вкуснейший рецепт пекинской капусты на сковороде

Вкуснейший рецепт пекинской капусты на сковороде Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Пекинскую капусту часто недооценивают, считая пресноватым листовым овощем, который годится разве что для салата. Но ее нежная текстура и способность впитывать вкусы превращаются в настоящее преимущество, если выбрать правильный, быстрый и горячий способ приготовления. Этот рецепт раскроет пекинскую капусту с новой, яркой стороны, где она станет главным героем, а не просто фоном.

Вам понадобится: 1 небольшой кочан пекинской капусты (около 500 г), 2 ст. л. растительного масла, 3 зубчика чеснока, 1 ст. л. соевого соуса, 1 ч. л. кунжутного масла, 1 ч. л. меда или сахара, щепотка молотого черного перца и 1 ч. л. кунжутных семян для подачи.

Разрежьте кочан вдоль пополам, затем нарежьте поперек широкими полосками (около 2–3 см). Тщательно промойте и, что очень важно, хорошо обсушите в дуршлаге или на бумажных полотенцах. Излишки влаги — враг хорошей обжарки, они сделают блюдо водянистым. Чеснок мелко порубите.

В сковороде или воке разогрейте растительное масло на сильном огне. Добавьте чеснок и быстро обжарьте буквально 20 секунд, до появления аромата. Следом высыпьте всю подготовленную капусту. Увеличьте огонь до максимума и активно помешивайте, обжаривая 3–4 минуты. Вы должны увидеть, как листья слегка увядают, а черешки-основания становятся полупрозрачными, но при этом сохраняют хруст.

Влейте соевый соус, добавьте мед и перец. Продолжайте быстро готовить, помешивая, еще 1–2 минуты, чтобы соус равномерно распределился. Снимите сковороду с огня, сбрызните кунжутным маслом и сразу же перемешайте.

  • Совет: подавайте блюдо немедленно, посыпав поджаренными кунжутными семенами. Отлично сочетается с рисом или как самостоятельный горячий гарнир к курице или рыбе.

Ранее мы писали о том, как приготовить легкий ужин за 20 минут.

быстрые рецепты
простой рецепт
рецепт
пекинская капуста
Азия
салат
Оксана Головина
О. Головина
