Свежо и небанально: салат из пекинской капусты с секретным ингредиентом

Иногда самые простые продукты раскрываются неожиданно ярко. Этот рецепт построен на контрасте свежести, легкой кислинки и мягкой горчичной остроты. Рецепт простого, полезного и вкусного блюда с хрустящей пекинской капустой будет идеален как для быстрого ужина, так и для легкого обеда без чувства тяжести.

В основе — свежая пекинская капусточка (300 г), наливные яблоки и редкий для домашних салатов ингредиент: белая мисо-паста (1 ч. л.), которая придает заправке мягкую глубину вкуса без лишней резкости. Такой рецепт простого и вкусного блюда с пекинской капустой хорошо раскрывается за счет баланса свежести, легкой кислинки и ненавязчивой горчичной нотки, делая салат интереснее привычных вариантов.

Капусту нарежьте тонкой соломкой, яблоко — ломтиками. Смешайте мисо, горчицу (зернистая — 1 ч. л.), масло (оливковое — 1,5 ст. л.), уксус (яблочный — 1 ч. л.) и мед (0,5 ч. л.) до однородности, соедините с овощами и аккуратно перемешайте.

Этот салат доказывает: необычный вкус возможен без сложных техник и дорогих продуктов.

Калорийность на 100 г: 68 ккал.

БЖУ: 1,4/4,6/5,2.

