Тушеная капуста без мяса на сковороде: простой и вкусный рецепт

Тушеная капуста — это одно из самых вкусных и простых блюд, которое можно приготовить без мяса. Это универсальный гарнир, который прекрасно сочетается с любыми основными блюдами или может стать самостоятельным ужином.

Вегетарианцы и те, кто предпочитает легкие блюда, по достоинству оценят этот рецепт. Простой набор ингредиентов и минимальное время на приготовление — все, что нужно для того, чтобы порадовать себя и своих близких.

Ингредиенты

Белокочанная капуста — половина среднего кочана

Лук репчатый — 1 шт.

Морковь — 1 шт.

Оливковое или подсолнечное масло — 2 ст. л.

Томатная паста — 1 ст. л.

Соль — на свой вкус

Черный молотый перец — на свой вкус

Сахар — 1 ч. л.

Лавровый лист — 1-2 шт.

Чеснок — 2-3 зубчика

Вода — 100–150 мл

Уксус (9%) — 1 ст. л.

Приготовление

Капустку нарезаем тонкой соломкой. Если хотите капусту помягче, можно ее слегка помять руками, чтобы она отдала сок. Лук очищаем и нарезаем маленькими кубиками. Морковку нужно натереть на крупной терке. Чеснок чистим и нарезаем тонкими пластинками. На сковороде разогреваем масло и убавляем огонь до среднего. Вносим лук и жарим его до мягкости и легкой золотистости — примерно три-пять минут. После добавляем морковку и жарим еще примерно три-четыре минуты, пока она не станет немного мягче. К овощам добавляем нарезанную капусту, перемешиваем. Добавляем томатную пасту, соль, черный перец, сахар (по желанию) и лаврушку. Перемешиваем все ингредиенты. Вливаем воду (100–150 мл), накрываем крышкой и уменьшаем огонь до слабого. Тушим капусту около получаса, иногда помешивая, чтобы она не подгорела. Через 20 минут добавляем чеснок и уксус, если хотите, чтобы вкус был немного пикантным. Даем капусте потушиться еще 5–10 минут, но не больше, чтобы капуста не стала слишком мягкой и не потеряла свой вкус. Подавайте тушеную капусту горячей как гарнир к основным блюдам или в качестве самостоятельного блюда. Она прекрасно сочетается с картофелем, рисом или макаронами. Также нелишним будет добавить свежую зелень для аромата.

Советы по приготовлению

Для более насыщенного вкуса добавьте соевый соус или приправы по вкусу.

Вместо уксуса можно использовать лимонный сок.

В качестве дополнительного ингредиента можно добавить к капусте грибы, чтобы сделать блюдо более сытным.

Этот простой рецепт подарит вам не только вкусное, но и полезное блюдо, которое станет идеальным вариантом для вегетарианцев и тех, кто ищет легкую пищу без мяса.

