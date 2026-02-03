Тушеная капуста без мяса на сковороде: простой и вкусный рецепт

Тушеная капуста — это одно из самых вкусных и простых блюд, которое можно приготовить без мяса. Это универсальный гарнир, который прекрасно сочетается с любыми основными блюдами или может стать самостоятельным ужином.
Вегетарианцы и те, кто предпочитает легкие блюда, по достоинству оценят этот рецепт. Простой набор ингредиентов и минимальное время на приготовление — все, что нужно для того, чтобы порадовать себя и своих близких.
Ингредиенты
- Белокочанная капуста — половина среднего кочана
- Лук репчатый — 1 шт.
- Морковь — 1 шт.
- Оливковое или подсолнечное масло — 2 ст. л.
- Томатная паста — 1 ст. л.
- Соль — на свой вкус
- Черный молотый перец — на свой вкус
- Сахар — 1 ч. л.
- Лавровый лист — 1-2 шт.
- Чеснок — 2-3 зубчика
- Вода — 100–150 мл
- Уксус (9%) — 1 ст. л.
Приготовление
- Капустку нарезаем тонкой соломкой. Если хотите капусту помягче, можно ее слегка помять руками, чтобы она отдала сок. Лук очищаем и нарезаем маленькими кубиками. Морковку нужно натереть на крупной терке. Чеснок чистим и нарезаем тонкими пластинками.
- На сковороде разогреваем масло и убавляем огонь до среднего. Вносим лук и жарим его до мягкости и легкой золотистости — примерно три-пять минут. После добавляем морковку и жарим еще примерно три-четыре минуты, пока она не станет немного мягче.
- К овощам добавляем нарезанную капусту, перемешиваем. Добавляем томатную пасту, соль, черный перец, сахар (по желанию) и лаврушку. Перемешиваем все ингредиенты. Вливаем воду (100–150 мл), накрываем крышкой и уменьшаем огонь до слабого. Тушим капусту около получаса, иногда помешивая, чтобы она не подгорела.
- Через 20 минут добавляем чеснок и уксус, если хотите, чтобы вкус был немного пикантным. Даем капусте потушиться еще 5–10 минут, но не больше, чтобы капуста не стала слишком мягкой и не потеряла свой вкус.
- Подавайте тушеную капусту горячей как гарнир к основным блюдам или в качестве самостоятельного блюда. Она прекрасно сочетается с картофелем, рисом или макаронами. Также нелишним будет добавить свежую зелень для аромата.
Советы по приготовлению
- Для более насыщенного вкуса добавьте соевый соус или приправы по вкусу.
- Вместо уксуса можно использовать лимонный сок.
- В качестве дополнительного ингредиента можно добавить к капусте грибы, чтобы сделать блюдо более сытным.
Этот простой рецепт подарит вам не только вкусное, но и полезное блюдо, которое станет идеальным вариантом для вегетарианцев и тех, кто ищет легкую пищу без мяса.
