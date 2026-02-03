Зимняя Олимпиада — 2026
Тушеная капуста без мяса на сковороде: простой и вкусный рецепт

Тушеная капуста без мяса на сковороде — пошаговый рецепт с фото
Тушеная капуста — это одно из самых вкусных и простых блюд, которое можно приготовить без мяса. Это универсальный гарнир, который прекрасно сочетается с любыми основными блюдами или может стать самостоятельным ужином.

Вегетарианцы и те, кто предпочитает легкие блюда, по достоинству оценят этот рецепт. Простой набор ингредиентов и минимальное время на приготовление — все, что нужно для того, чтобы порадовать себя и своих близких.

Ингредиенты

  • Белокочанная капуста — половина среднего кочана
  • Лук репчатый — 1 шт.
  • Морковь — 1 шт.
  • Оливковое или подсолнечное масло — 2 ст. л.
  • Томатная паста — 1 ст. л.
  • Соль — на свой вкус
  • Черный молотый перец — на свой вкус
  • Сахар — 1 ч. л.
  • Лавровый лист — 1-2 шт.
  • Чеснок — 2-3 зубчика
  • Вода — 100–150 мл
  • Уксус (9%) — 1 ст. л.

Приготовление

  1. Капустку нарезаем тонкой соломкой. Если хотите капусту помягче, можно ее слегка помять руками, чтобы она отдала сок. Лук очищаем и нарезаем маленькими кубиками. Морковку нужно натереть на крупной терке. Чеснок чистим и нарезаем тонкими пластинками.
  2. На сковороде разогреваем масло и убавляем огонь до среднего. Вносим лук и жарим его до мягкости и легкой золотистости — примерно три-пять минут. После добавляем морковку и жарим еще примерно три-четыре минуты, пока она не станет немного мягче.
  3. К овощам добавляем нарезанную капусту, перемешиваем. Добавляем томатную пасту, соль, черный перец, сахар (по желанию) и лаврушку. Перемешиваем все ингредиенты. Вливаем воду (100–150 мл), накрываем крышкой и уменьшаем огонь до слабого. Тушим капусту около получаса, иногда помешивая, чтобы она не подгорела.
  4. Через 20 минут добавляем чеснок и уксус, если хотите, чтобы вкус был немного пикантным. Даем капусте потушиться еще 5–10 минут, но не больше, чтобы капуста не стала слишком мягкой и не потеряла свой вкус.
  5. Подавайте тушеную капусту горячей как гарнир к основным блюдам или в качестве самостоятельного блюда. Она прекрасно сочетается с картофелем, рисом или макаронами. Также нелишним будет добавить свежую зелень для аромата.

Советы по приготовлению

  • Для более насыщенного вкуса добавьте соевый соус или приправы по вкусу.
  • Вместо уксуса можно использовать лимонный сок.
  • В качестве дополнительного ингредиента можно добавить к капусте грибы, чтобы сделать блюдо более сытным.

Этот простой рецепт подарит вам не только вкусное, но и полезное блюдо, которое станет идеальным вариантом для вегетарианцев и тех, кто ищет легкую пищу без мяса.

Ранее мы поделились рецептом быстрой пиццы на кефире.

