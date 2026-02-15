Медведев отреагировал на заявление Зеленского о главном компромиссе Киева Медведев назвал Зеленского вошью в ответ на слова о компромиссе Киева

Президент Украины Владимир Зеленский продолжит жить до тех пор, пока он разваливает страну, написал в мессенджере MAX зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Так он отреагировал на заявление главы Украины о «самом большом компромиссе Киева», назвав политика «вошью с остекленевшими глазками».

Тут вошь с остекленевшими глазками произнесла: «Наш самый большой компромисс — что Путин и его друзья не в тюрьме». Ну тогда с нашей стороны ответ совсем прост. Зеленое ничтожество будет жить, пока оно продолжает разваливать страну 404, — написал Медведев.

Ранее зампред Совбеза РФ заявил, что угроза реванша со стороны Украины должна быть полностью исключена вне зависимости от размеров, в которых останется существовать это государство. По его словам, это важно для устойчивости международных отношений.

Кроме того, Медведев обвинил Великобританию в поддержке «киевского неонацистского бандеровского режима». По его словам, русофобская позиция Лондона стала «кормовой базой» для властей в Киеве, которые черпают оттуда силы.