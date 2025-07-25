Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
25 июля 2025 в 15:13

Оборонявшего в одиночку опорник бойца СВО задержали по дороге в Госдуму

Военкор Шурыгин: бойца СВО Алиева задержали в метро Москвы по дороге в Госдуму

Алиев Закарья Алиев Закарья Фото: Александр Полегенько/ТАСС

Бойца СВО из Дагестана Закарью Алиева, который почти месяц в одиночку оборонял опорник под обстрелами ВСУ, задержали в Москве, заявил в своем Telegram-канале военкор Владислав Шурыгин. По его словам, произошла «необъяснимая история» — военнослужащий направлялся в Госдуму на встречу с одним из депутатов, когда в метро его остановила полиция.

Оказалось, что Закарья находится в базе розыска дезертиров. Да-да! Именно дезертиров! И подала его туда родная воинская часть, — отметил журналист.

Бойца продержали в отделе почти пять часов, разбираясь с его статусом, после чего отпустили, добавил Шурыгин. Причем Алиева уже не первый раз вносят в базу дезертиров — этот случай в столице для него уже четвертым. Каждый раз воинская часть признавала ошибку и удаляла военнослужащего из базы, но вскоре он вновь появлялся в списке самовольно отсутствующих, уточнил военкор.

В начале ноября сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин сообщал, что Закарья Алиев в одиночку отбивал попытки противника приблизиться к опорному пункту и три недели питался только луком. У разведчика-сапера штурмовой роты было сильное истощение, ему оказали медицинскую помощь, а после госпитализировали в лазарет медицинской роты.

Ранее журналисты Первого канала приехали в Челябинск, чтобы снять сюжет о бойце спецназа «Ахмат» Александре Воложанине, который получил серьезное ранение в зоне СВО. Как рассказал сам военнослужащий с позывным Якудза, корреспондентов интересовало, как проходит его реабилитация и адаптация к мирной жизни.

СВО
Москва
задержания
военнослужащие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Во «ВКонтакте» отреагировали на жалобы россиян на сбой
Стало известно, где в августе ожидаются природные катаклизмы
Стало известно, какие болезни можно подцепить в бассейне
Паралич из-за Starlink и поклонения Сатане: новости СВО к вечеру 25 июля
На форум и выставку 100+ TechnoBuild стартовала регистрация
На Украине предупредили о риске полного истощения людских ресурсов ВСУ
Мать ходит на работу с привязанным на веревке умственно отсталым сыном
Названы правила конкурса для участников VK Fest
Старинный славянский рецепт: делаем настойку из красной смородины на водке
В Госдуме предложили запретить строительство домов с газом
Суд подтвердил приговор генералу Попову и лишил его звания
Проще не бывает: шарлотка с яблоками по бабушкиному рецепту
Сколько стоит построить сейчас? Почему смета 2025 года не похожа на 2020-го
С ним хоть до Владивостока! Как выбрать комфортное седло для велосипеда
В Совфеде призвали принять закон о штрафах для электросамокатчиков
«Опасность ускорения роста цен»: Набиуллина назвала главные риски
Козы в российском селе подхватили сибирскую язву
Москве предрекли массированный удар ВСУ после переговоров в Стамбуле
После взрыва в многоэтажке Саратова режим ЧС ввели во всем регионе
ВС РФ зашли в центр Покровска? Что известно 25 июля, реальная обстановка
Дальше
Самое популярное
Биография Путина: детство, карьера, семья
Власть

Биография Путина: детство, карьера, семья

В каком году и зачем ввели ЕГЭ в России
Общество

В каком году и зачем ввели ЕГЭ в России

Иван Мазепа: от верности до предательства один шаг
История

Иван Мазепа: от верности до предательства один шаг

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.