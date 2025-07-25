Оборонявшего в одиночку опорник бойца СВО задержали по дороге в Госдуму Военкор Шурыгин: бойца СВО Алиева задержали в метро Москвы по дороге в Госдуму

Бойца СВО из Дагестана Закарью Алиева, который почти месяц в одиночку оборонял опорник под обстрелами ВСУ, задержали в Москве, заявил в своем Telegram-канале военкор Владислав Шурыгин. По его словам, произошла «необъяснимая история» — военнослужащий направлялся в Госдуму на встречу с одним из депутатов, когда в метро его остановила полиция.

Оказалось, что Закарья находится в базе розыска дезертиров. Да-да! Именно дезертиров! И подала его туда родная воинская часть, — отметил журналист.

Бойца продержали в отделе почти пять часов, разбираясь с его статусом, после чего отпустили, добавил Шурыгин. Причем Алиева уже не первый раз вносят в базу дезертиров — этот случай в столице для него уже четвертым. Каждый раз воинская часть признавала ошибку и удаляла военнослужащего из базы, но вскоре он вновь появлялся в списке самовольно отсутствующих, уточнил военкор.

В начале ноября сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин сообщал, что Закарья Алиев в одиночку отбивал попытки противника приблизиться к опорному пункту и три недели питался только луком. У разведчика-сапера штурмовой роты было сильное истощение, ему оказали медицинскую помощь, а после госпитализировали в лазарет медицинской роты.

Ранее журналисты Первого канала приехали в Челябинск, чтобы снять сюжет о бойце спецназа «Ахмат» Александре Воложанине, который получил серьезное ранение в зоне СВО. Как рассказал сам военнослужащий с позывным Якудза, корреспондентов интересовало, как проходит его реабилитация и адаптация к мирной жизни.