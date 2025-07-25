Потерявший глаз боец «Ахмата» стал героем сюжета федерального ТВ Первый канал снял сюжет о бойце спецназа «Ахмат» из Челябинска Воложанине

Журналисты Первого канала приехали в Челябинск, чтобы снять сюжет о бойце спецназа «Ахмат» Александре Воложанине, который получил серьезное ранение в зоне СВО. Как рассказал в соцсети «ВКонтакте» сам военнослужащий с позывным Якудза, корреспондентов интересовало, как проходит его реабилитация и адаптация к мирной жизни.

Для съемок были выбраны две локации. Сначала вели съемки у меня дома. Хорошо пообщались и попили чай с пирогом, — отметил боец.

Затем журналисты поехали в фитнес-клуб, где мужчина каждый день тренируется в тренажерном зале и плавает в бассейне. Отмечается, что в свою первую командировку на фронт Якудза получил два осколка в голову. Для спасения мозга врачи приняли решение удалить ему глаз. Челябинец прошел девять госпиталей, у него был частичный паралич, однако он сумел реабилитироваться и вернулся в зону спецоперации в составе «Ахмата».

Ранее сотрудники полиции вручили паспорт гражданина России 24-летнему уроженцу Казахстана, который участвовал в специальной военной операции. Как отметила представитель МВД РФ Ирина Волк, молодой человек проявил мужество и отвагу. В ходе выполнения воинского долга боец получил серьезное ранение.