Постпред раскрыл роль США в формировании позиции России по ДСНВ Постпред Гатилов: Россия определит позицию по ДСНВ после анализа политики США

Россия будет формировать свою политику в сфере Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) на основе глубокого изучения шагов США, заявил постоянный представитель РФ в Женеве Геннадий Гатилов в ходе текущей сессии Конференции по разоружению. Дипломат выразил сожаление в связи с отказом Вашингтона поддержать соответствующее российское предложение, передает ТАСС.

Гатилов отметил, что данная позиция американской стороны воспринимается Москвой как объективная реальность, которую необходимо учитывать. При этом постпред подтвердил, что РФ в перспективе не закрывает двери для поиска дипломатических решений по стабилизации стратегической обстановки.

На перспективу наша страна остается открытой для поиска политико-дипломатических путей комплексной стабилизации в стратегической обстановке на основе равноправных и взаимовыгодных диалоговых решений. Разумеется, в случае формирования надлежащих условий для подобного взаимодействия, — сказал Гатилов.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия и США будут занимать ответственную позицию по ДСНВ. По его словам, Москва и Вашингтон осознают необходимость скорейшего начала переговоров по этой теме.