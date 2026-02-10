Юрист раскрыл главные схемы обмана с заменой и поверкой счетчиков воды

Мошенники в России активно используют тактику давления и ложных представлений, чтобы заставить граждан оплатить ненужные работы с водосчетчиками, рассказал NEWS.ru руководитель направления правового сопровождения споров в сфере ЖКХ и управления недвижимостью юридической группы «Яковлев и Партнеры» Сергей Сергеев. По его словам, злоумышленники рассылают поддельные уведомления или звонят жильцам, представляясь официальными лицами.

Самый распространенный сценарий — это давление и ложь от имени «официальных» лиц. Злоумышленники присылают поддельную листовку либо звонят и представляются сотрудниками государственных организаций или управляющей компании. Дальше злоумышленники говорят жильцам о необходимости провести срочную проверку и диагностику счетчиков либо произвести их замену, в противном случае пугают резким повышением цен на водоснабжение, — сказал Сергеев.

После такого визита доверчивому жильцу выставляют счет за «работу», которую никто не примет, добавил эксперт.

Сергеев пояснил, что юридическую силу имеет только поверка, данные о которой внесены в Федеральную государственную информационную систему «Аршин». Для этого у организации должен быть специальный аттестат аккредитации, которого у мошенников нет.

Ранее сообщалось, что повышающий коэффициент при оплате тарифа за холодную воду без счетчика вырос в два раза — с полутора до трех. Как заявил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов, цель данной меры — пресечь мошеннические схемы.