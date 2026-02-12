Приметы 12 февраля — Васильев день: Трехсвятие и звериные свадьбы

В народе 12 февраля прозвали Васильевым днем, или праздником Трехсвятия. В этот день православные справляют Собор вселенских учителей и святителей — Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста. В народе считалось, что в этот день в лесах начинаются звериные свадьбы: животные выбирают себе пару, устраивают поединки, и в это время они особенно агрессивны. Человеку в лесную чащу в этот день заходить было строго-настрого запрещено.

Погодные приметы на Трехсвятие, 12 февраля

Если деревья покрылись инеем — скоро наступит тепло.

Красная луна на небе — к сильному ветру, который принесет холод.

Ветер дует с севера, а облаков нет — к большим холодам.

Что нельзя делать по приметам в феврале Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Приметы о зверях и птицах 12 февраля

12 февраля считалось переломным днем для дикой природы, но и в жизни людей он имел глубокий смысл. На Василия не ходили в лес и не охотились, чтобы не мешать природным циклам и не попасть под горячую лапу зверя.

С 12 февраля связаны и другие приметы о животных.

Снегирь под окном щебечет — к снегопаду или скорой метели.

Если мыши выходят из-под подстилки на снег — через сутки жди оттепели.

Вороны прячут клюв под крыло — к затяжной стуже.

Существовала интересная традиция подавать на стол блюда из дикого зверя или птицы, заготовленных заранее, чтобы задобрить лесных духов.

Что можно и нужно делать 12 февраля

Так как святители при жизни стремились к единству церкви, в народе 12 февраля считалось лучшим днем для того, чтобы уладить любые семейные конфликты и попросить прощения.

Сегодня следовало делать следующее.

Мириться с теми, с кем в ссоре. Считалось, что если в этот день не прийти к согласию, то вражда затянется на весь год.

Выставлять старую обувь за порог. Существовало поверье: если выставить за дверь старую обувь, в доме не будет ссор и раздоров.

Заниматься планированием дел. Хороший день для того, чтобы обдумать будущие покупки или начало новых проектов.

Приметы о погоде 12 февраля Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Что нельзя делать 12 февраля

Шить, вязать и прясть. Это самый главный запрет дня. Верили, что у того, кто возьмет в руки иголку или спицы, будут болеть руки или запутается судьба («кто прядет на Василия, у того жизнь в узел завяжется»).

Злиться и завидовать. Любой негатив, проявленный сегодня, вернется к человеку в тройном размере.

Поднимать на улице потерянные вещи. Особенно если это мелочь или украшения — верили, что на Трехсвятие так можно подобрать чужие болезни.

Отправляться в лес или в глухие места в одиночку. Из-за звериных свадеб риск встретить агрессивное животное был велик.

Мужчинам нельзя заниматься тяжелой работой во дворе, чтобы не лишиться мужской силы.

