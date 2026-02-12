Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 февраля 2026 в 00:05

Приметы 12 февраля — Васильев день: Трехсвятие и звериные свадьбы

Приметы 12 февраля Приметы 12 февраля Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В народе 12 февраля прозвали Васильевым днем, или праздником Трехсвятия. В этот день православные справляют Собор вселенских учителей и святителей — Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста. В народе считалось, что в этот день в лесах начинаются звериные свадьбы: животные выбирают себе пару, устраивают поединки, и в это время они особенно агрессивны. Человеку в лесную чащу в этот день заходить было строго-настрого запрещено.

Погодные приметы на Трехсвятие, 12 февраля

  • Если деревья покрылись инеем — скоро наступит тепло.

  • Красная луна на небе — к сильному ветру, который принесет холод.

  • Ветер дует с севера, а облаков нет — к большим холодам.

Что нельзя делать по приметам в феврале Что нельзя делать по приметам в феврале Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Приметы о зверях и птицах 12 февраля

12 февраля считалось переломным днем для дикой природы, но и в жизни людей он имел глубокий смысл. На Василия не ходили в лес и не охотились, чтобы не мешать природным циклам и не попасть под горячую лапу зверя.

С 12 февраля связаны и другие приметы о животных.

  • Снегирь под окном щебечет — к снегопаду или скорой метели.

  • Если мыши выходят из-под подстилки на снег — через сутки жди оттепели.

  • Вороны прячут клюв под крыло — к затяжной стуже.

Существовала интересная традиция подавать на стол блюда из дикого зверя или птицы, заготовленных заранее, чтобы задобрить лесных духов.

Что можно и нужно делать 12 февраля

Так как святители при жизни стремились к единству церкви, в народе 12 февраля считалось лучшим днем для того, чтобы уладить любые семейные конфликты и попросить прощения.

Сегодня следовало делать следующее.

  • Мириться с теми, с кем в ссоре. Считалось, что если в этот день не прийти к согласию, то вражда затянется на весь год.

  • Выставлять старую обувь за порог. Существовало поверье: если выставить за дверь старую обувь, в доме не будет ссор и раздоров.

  • Заниматься планированием дел. Хороший день для того, чтобы обдумать будущие покупки или начало новых проектов.

Приметы о погоде 12 февраля Приметы о погоде 12 февраля Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Что нельзя делать 12 февраля

  • Шить, вязать и прясть. Это самый главный запрет дня. Верили, что у того, кто возьмет в руки иголку или спицы, будут болеть руки или запутается судьба («кто прядет на Василия, у того жизнь в узел завяжется»).

  • Злиться и завидовать. Любой негатив, проявленный сегодня, вернется к человеку в тройном размере.

  • Поднимать на улице потерянные вещи. Особенно если это мелочь или украшения — верили, что на Трехсвятие так можно подобрать чужие болезни.

  • Отправляться в лес или в глухие места в одиночку. Из-за звериных свадеб риск встретить агрессивное животное был велик.

  • Мужчинам нельзя заниматься тяжелой работой во дворе, чтобы не лишиться мужской силы.

Как мариновать курицу для духовки? 15 лучших рецептов!

приметы
народные приметы
запреты
обычаи
традиции
суеверия
фольклор
погода
Анастасия Фомина
А. Фомина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Главные красотки Олимпиады: ради них нужно следить за соревнованиями
Развод, слова об СВО, разлад со Светлаковым: как живет Михаил Галустян
Калуга, Саратов и Волгоград перекрыли небо
Мошенники начали рассылать валентинки от имени Дурова к 14 февраля
«Проявить серьезность»: Милонов дал совет Сабурову по возвращению в Россию
Зеленский высказался о выборах на Украине
«Спартак», Месси, Бекхэм: кто из звезд футбола засветился в файлах Эпштейна
Жена запретила принцу Гарри общаться с семьей из-за одного скандала
«Прямой удар»: ВСУ атаковали машину скорой помощи
Над Севастополем сбили две воздушные цели
Как оспорить взлетевшую плату за ЖКУ: что делать, куда обращаться
Германия сменила посла в России
«Построже»: Медведев призвал пересмотреть реестр друзей России
Десятки дронов ВСУ сбили над тремя регионами РФ
В России создадут приложение с информацией о господдержке для семей
Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев
Путин поручил создать спецгруппу по защите традиционных ценностей
Ученые забили тревогу из-за перехода климата Земли к опасному режиму
В России может появиться новая льгота при рождении четвертого ребенка
Оперштаб Кубани назвал фейком сообщение о причине стрельбы в Анапе
Дальше
Самое популярное
Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете
Семья и жизнь

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете

Киев оказался на краю катастрофы, ответ за генерала Алексеева: что дальше
Россия

Киев оказался на краю катастрофы, ответ за генерала Алексеева: что дальше

Бегство из Краматорска и судьба Харькова: новости СВО к вечеру 9 февраля
Россия

Бегство из Краматорска и судьба Харькова: новости СВО к вечеру 9 февраля

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.