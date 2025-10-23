Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
23 октября 2025 в 14:39

«Слезы наворачиваются»: Игнатьев о смерти легенды «Торпедо» Шустикова

Тренер Игнатьев: Шустиков много сделал для «Торпедо» и детского футбола

Виктор Шустиков (справа) Виктор Шустиков (справа) Фото: Игорь Уткин/РИА Новости

Виктор Шустиков был уникальным футболистом, который многое сделал для «Торпедо» и сборной СССР, заявил NEWS.ru тренер Борис Игнатьев. Он признался, что от этой новости наворачиваются слезы на глазах.

Уникальный футболист, столько сделавший для «Торпедо», для сборной команды страны. Замечательный, мудрый, спокойный, уравновешенный человек, многое сделавший для детского футбола, работая в «Торпедо» тренером. У меня слезы наворачиваются на глазах. Он и для меня сделал очень много полезного, хорошего, когда я работал в «Торпедо», Поэтому выражаю соболезнования семье, его внуку Сережке, — сказал Игнатьев.

Шустиков умер в возрасте 86 лет после продолжительной болезни. Он играл на позиции защитника. За «Торпедо» футболист выступал с 1958 по 1972 год, а с 1968-го был капитаном команды. Шустиков является рекордсменом автозаводского клуба по количеству матчей (427). На его счету также десять матчей и гол в составе сборной СССР. Дважды Шустикова признавали лучшим футболистом года в СССР.

