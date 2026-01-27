Айзея Вашингтон покинул клуб «Пари Нижний Новгород»

Американский баскетболист Айзея Вашингтон покинул клуб Единой лиги ВТБ «Пари Нижний Новгород», сообщает Pravda-nn.ru. Он выступал в команде с лета 2025 года.

Сообщается, что за сезон 2025/2026 игрок сыграл 19 матчей в рамках Единой лиги ВТБ. В среднем разыгрывающий набирал 5,1 очков, 5,9 передачи, 4,2 подбора и 0,5 передач.

Вашингтон приехал в Нижний Новгород в межсезонье, чтобы выступать за клуб. Контракт расторгли досрочно по согласию обеих сторон. Новым клубом Вашингтона стала испанская «Сарагоса»

