Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
27 января 2026 в 14:59

Айзея Вашингтон покинул клуб «Пари Нижний Новгород»

Исайя Вашингтон Исайя Вашингтон Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Американский баскетболист Айзея Вашингтон покинул клуб Единой лиги ВТБ «Пари Нижний Новгород», сообщает Pravda-nn.ru. Он выступал в команде с лета 2025 года.

Сообщается, что за сезон 2025/2026 игрок сыграл 19 матчей в рамках Единой лиги ВТБ. В среднем разыгрывающий набирал 5,1 очков, 5,9 передачи, 4,2 подбора и 0,5 передач.

Вашингтон приехал в Нижний Новгород в межсезонье, чтобы выступать за клуб. Контракт расторгли досрочно по согласию обеих сторон. Новым клубом Вашингтона стала испанская «Сарагоса»

Ранее стало известно, что Алексей Березуцкий покидает тренерский штаб клуба ЦСКА по семейным обстоятельствам. Одновременно с этим армейцы представили двух новых специалистов из Италии — Габриэле Багаттини и Паоло Фаваретто, они присоединятся к команде уже на ближайшем сборе в Абу-Даби.

футбол
игроки
контракты
Нижний Новгород
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Первый за 25 лет концерт группы t.A.T.u. сорвался
Российские военные захватили партию древних американских пулеметов ВСУ
Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
«Держитесь подальше от США»: экс-глава ФИФА призвал бойкотировать ЧМ-2026
Пожар в Балашихе 27 января: четыре мертвых кубинца, дом беглого олигарха
Синоптик объяснил, в каких регионах весна припозднится
В Германии заявили о намерении потребовать с Украины €70 млрд
В Госдуме ответили, какие организации могут поддержать малый бизнес
«Стянут все группировки»: полковник о возможности штурма Харькова
Длительную икоту связали с одним крайне опасным заболеванием
Россиянам рассказали, как правильно чихать
Мишустин рассказал, как в России поддерживают разработчиков продукции
Россия объявила Тимошенко в международный розыск
Тренер назвала самые частые ошибки в похудении
В Госдуме отреагировали на слухи о возможной блокировке Telegram
В Союзе пенсионеров по Москве открестились от сгоревшего хостела
Психолог дал советы, как не попасть под влияние мошенников
В МО Китая решили работать с Россией над глобальной безопасностью
Госдума разрешила отключать россиян от связи по запросу спецслужб
Белоусов попросил Китай держать ухо востро, напомнив о Венесуэле и Иране
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Обжорка» с курицей: быстро, вкусно, сытно
Семья и жизнь

Рецепт салата «Обжорка» с курицей: быстро, вкусно, сытно

Салат «Итальянская свежесть»: легкое блюдо с листьями руколы и томатами
Семья и жизнь

Салат «Итальянская свежесть»: легкое блюдо с листьями руколы и томатами

Обычные щи больше не варю. Моя версия с кислой капустой и грудинкой — наваристая, с дымком и сметаной
Общество

Обычные щи больше не варю. Моя версия с кислой капустой и грудинкой — наваристая, с дымком и сметаной

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.