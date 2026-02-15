В Раде высмеяли выступление Зеленского в Мюнхене Гончаренко: слушатели покинули зал во время выступления Зеленского в Мюнхене

Часть аудитории покинула зал во время дискуссии с участием президента Украины Владимира Зеленского на конференции по безопасности в Мюнхене, заявил в Telegram-канале депутат Верховной рады Алексей Гончаренко. Он добавил, что чиновники из США сознательно пропустили часть мероприятия.

Вот так выглядели первые ряды в конце панельной дискуссии с Зеленским. Очень много людей просто ушли. <…> Такие дискуссии и выступления обычно посещают много людей, тем более это Мюнхенская конференция, здесь полно высокопоставленных гостей. Но Зеленскому не повезло, — написал он.

Ранее сообщалось, что несколько тысяч человек собрались в центре Мюнхена на акции протеста против проведения конференции по безопасности и военной помощи Украине. Демонстранты требовали мира и прекращения гонки вооружений, раскритиковав планы размещения американских ракет в Германии.

До этого стало известно, что власти ФРГ не встречали Зеленского в аэропорту Мюнхена. Украинский посол в Берлине Алексей Макеев подтвердил, что у трапа самолета были лишь сотрудники посольства страны.